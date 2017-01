कॉफी विद डी के निर्माता-निर्देशक को मिली धमकी, दाऊद इब्राहिम को निगेटिव दिखाने पर मारने की धमकी

बॉलीवुड की आने वाली फिल्म कॉफी विद डी के निर्देशक और निर्माता ने सोमवार को पुलिस मे शिकायत दर्जी कराई है। फिल्म के निर्माता और निर्देशक ने शिकायत में बताया है कि उन्हें धमकी मिली है कि फिल्म में अंडरवर्ल्ड डॉन को गलत तरीके से दिखाया गया है तो फिल्म की कहानी में बदलाव करें। कॉफी विद डी एक पत्रकार की कहानी है जो दाऊद इब्राहिम का इंटरव्यू लेता है। फिल्म के निर्देशक विशाल मिश्रा और निर्माता विनोद रहमानी का आरोप है कि उन्हें 14 दिसंबर से इस तरह के कॉल आ रहे हैं। फिल्म के निर्देशक विशाल मिश्रा ने कहा कि, ” 14 दिसंबर को ट्रेलर लॉन्च होने क बाद से ही हमें धमकी भरी कॉल आ रही हैं। एक कॉल तो दुबई से भी आई थी”

निर्देशक का दावा है कि फिल्म की पूरी टीम सदमें में है। इसी कारण वो लोग मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। फिल्म के निर्माता रहानी को सबसे पहले 26 दिसंबर को कॉल आई। उन्होंने कहा कि,” सबसे पहले मुझे 26 दिसंबर को कॉल आई। उस समय मैं नागपुर में था। कॉलर ने मुझे धमकी दी कि फिल्म के उस हिस्से को निकाल दिया जाए। जिसमें दाऊद इब्राहिस में नकारात्मक दिखाया गया है। कॉलर ने छोटा शकील के हवाले से कहा कि वो मेरे पूरे परिवार को मार देंगे। फिल्म की मुख्य भूमिका में मशहूर कॉमेडिएन सुनील ग्रोवर हैं। पिछले महीने उन्होंन दाऊद को लेकर पीएम मोदी को खत भी लिखा था। फिल्म के निर्माता-निर्देशक ने जल्द से जल्द इस संबंध में कार्रवाई करने की मांग की हैं।

First Published on January 3, 2017 2:34 am