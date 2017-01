चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर के प्रोड्यूसर करीम मोरानी पर लगा रेप का आरोप

चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर जैसी हिट फिल्में प्रोड्यूस करने वाले करीम मोरानी पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है। पुलिस ने प्रोड्यूसर करीम मोरानी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। बता दें कि मोरानी के पर आईपीसी की धारा 417 धोखाधड़ी, 376 रेप, 342 गलत तरीके से बंधक बनाने और 506 धमकी देने के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हालांकि प्रोड्यूसर के प्रवक्ता ने इन आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि यह शिकायत गलत और फर्जी है। यह केवल प्रोड्यूसर करीम मोरानी की इमेज को खराब करने के लिए किया गया है। मोरानी इस मामले में कानून की मदद लेंगे। उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वो अधिाकरियों के साथ सहयोग करेंगे।

मोरानी के खिलाफ यह शिकायत 25 साल की एक महिला ने दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि मोरानी ने पहले उसके साथ रेप किया फिर उसे ब्लैकमेल भी किया। ऐसा पहली बार नहीं है जब मोरानी का नाम किसी विवाद में आया है। इससे पहले उनका नाम 2जी स्पेक्ट्रम मामले में भी आया था।

First Published on January 19, 2017 11:30 am