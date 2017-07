अमर्त्य सेन की “जबान” पर चली सेंसर की कैंची, कहा- नहीं बोल सकते गाय, गुजरात, हिन्दू भारत

अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। (Express Photo by Renuka Puri 29th April 2014.)

सेंसर बोर्ड की कैंची इस बार अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की “जबान” पर चल गई है। भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने कोलकाता के एक अर्थशास्त्री सुमन घोष के वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री) “द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन” में प्रख्यात विद्वान अमर्त्य सेन द्वारा कहे गए “गुजरात”, “हिन्दू भारत”, “गाय” और “भारत का हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण” जैसे शब्दों को बीप करने (हटाने) के लिए कहा है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार निर्माता सुमन घोष ने सीबीएफसी के आदेश के विरोध में अपनी फिल्म का बीप के साथ प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया है। घोष मियामी के विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं।

कोलकाता के एसप्लांदे में मंगलवार (11 जुलाई) को सीबीएफसी के लिए फिल्म का प्रदर्शन किया गया। सीबीएफसी के अधिकारियों ने घोष से कहा कि अगर वो “गुजरात”, “हिन्दू भारत”, “गाय” और “भारत का हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण” जैसे शब्दों को बीप कर दें तो उन्हें “यूए” प्रमाणपत्र मिल सकता है। फिल्म में देश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर बातचीत के दौरान इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। घोष ने टेलीग्राफ से कहा कि सेंसर बोर्ड के रवैये से इस डॉक्यूमेंट्री की जरूरत और भी साफ हो जाती है। घोष ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना पर ऐसा प्रतिबंध हैरान कर देने वाला है। घोष ने साफ किया कि “हमारे समय के सर्वश्रेष्ठ चिंतकों में से एक” के कहे शब्दों को मैं किसी भी हालात में म्यूट या बीप नहीं करूंगा।

“द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन” अमर्त्य सेन की प्रसिद्ध किताब है। किताब में सेन ने भारत की बहस और संवाद की पुरातन परंपरा का जिक्र करते हुए स्थापित किया है कि वाद-विवाद-संवाद भारत की थाती है। घोष ने संभवतः उसी किताब के नाम पर अपनी फिल्म का नाम रखा है। फिल्म दो हिस्सों में शूट की गई है। फिल्म का कुछ हिस्सा साल 2002 का है और बाकी हिस्सा साल 2017 का। फिल्म में अमर्त्य सेन ने गुजरात शब्द का प्रयोग कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दिए गए एक लेक्चर में किया है। फिल्म में उस लेक्चर का अंश शामिल किया गया है।

अमर्त्य सेन ने फिल्म में गाय शब्द का प्रयोग बहस और संवाद की जरूरत पर जोर देते हुए किया है। सेन ने कहा है, “…एक तरह से दृष्टिकोण की विशालता थी, एक ऐसी तस्वीर जिसमें सभी एक साथ दिखते हैं, न कि ऐसी जिसमें गाय के संग बुरा बरताव करने या कुछ और करने के लिए लोगों का शुद्धिकरण किया जा रहा हो। इसकी जगह लोगों से तर्कों के सहारे संवाद किया जाता था।”जब द टेलीग्राफ ने सीबीएफसी के एक अधिकारी से अमर्त्य सेन के शब्दों को बीप करने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, “मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता।”

First Published on July 12, 2017 8:42 am