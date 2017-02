शाहरुख खान पर कोटा रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और दंगा करने के आरोप में केस दर्ज

मंगलवार को सरकारी रेलवे अधिकारी ने बताया कि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान पर अपनी फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान कोटा रेलवे स्टेशन की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और दंगा करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। जीआरपी पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने कहा- यह केस मंगलवार की रात को जीआरपी ने रेलवे कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत दर्ज किया है। जिसने कोटा रेलवे स्टेश250404न के विक्रेता की याचिका सुनी थी। अपनी शिकायत में विक्रेता विक्रम सिंह ने आरोप लगाया है कि 23 जनवरी को जब खान अपनी फिल्म रईस का प्रमोशन करने के लिए कोटा पहुंचे थे तब उनके फैंस ने काफी हंगामा किया। सिंह ने आरोप लगाया है कि जब सुपरस्टार अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस के अपने कोच के गेट पर खड़े थे तो उन्होंने वहां से कुछ फेंका। जिसे पकड़ने के लिए उनके फैंस भागे और उनके बीच हाथापाई होने लगी जिसमें उनकी ट्रॉली टर्न हो गई और उसमें रखा सामान बर्बाद हो गया। साथ ही उन्हें चोट भी लगी।

एसएचओ ने कहा- विक्रेता की शिकायत पर शाहरुख खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 427 (शरारत जिसकी वजह से 50 रुपए का नुकसान हुआ), 120(बी) (आपराधिक साजिश), 147 (दंगे), 149 (हर सदस्य के द्वारा किए गए काम लिए अपराध का दोषी) और 160 (हंगामा करना) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इसके अलावा रेलवे एक्ट की धारा 145 (उपद्रव) और 146 (रेलवे कर्मचारी को उसके कर्तव्य पूरा करने में बाधा डालना) और सेक्शन 3 (सार्वजनिक संपत्ति की क्षति और रोकथाम अधिनियम के तहत की गई शरारत जिसकी वजह से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है।

बता दें कि भले ही शाहरुख खान एक सुपरस्टार हैं मगर अपने करियर के शुरूआती दिनों की बात करते हुए उन्होंने अपनी सैलरी को लेकर खुलासा किया। शाहरुख खान ने बताया कि उन्होंने गजल गायक पंकज उधास के कान्सर्ट में काम किया था। जहां उन्हें काम करने के लिए 50 रूपए मिले थे। शाहरुख ने बताया कि उन्होंने अपनी पहली कमाई के 50 रूपए लिए और आगरा जाने के लिए निकले पड़े।

शाहरूख ने बताया की जब वह छोटे थे तो काफी ट्रैवल किया करते थे। उन्होंने बताया कि वह 50 रूपए लेकर वह ताज तक गए लेकिन उन्होंने वह पैसे बचा लिए और अपने रास्ते वापस आ गए। शाहरूख ने बताया कि उन्हें उस समय काफी भूख लगी थी लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था।

First Published on February 15, 2017 8:38 am