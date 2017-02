टॉयलेट एक प्रेमकथा की शूटिंग के लिए होशंगाबाद पहुंचे अक्षय कुमार, खिलाड़ी कुमार की शॉपिंग के लिए किराए पर ली गई दुकान

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेमकथा की शूटिंग के लिए बुधवार को मध्यप्रदेश के होशंगाबाद पहुंचे। अक्षय सुबह करीब 11 बजे यहां पहुंचे। टॉयलेट एक प्रेम कथा की आगे की शूटिंग यहां चलने वाली है। इस शेड्यूल की तैयारी के लिए प्रोडक्शन टीम सोमवार को पहले ही वहां पहुंच गई थी और खिलाड़ी कुमार का इंतजार था। इस फिल्म की शूटिंग होशंगाबाद के जगदीश मंदिर, सेठानी घाट और कोरी घाट पर होनी है। शूटिंग के लिए जगदीशपुरा की एक किराने की दुकान किराए पर ली गई थी। यह दुकान इसलिए ली गई थी ताकि इसका लुक बदलकर फिल्म के लिए इस्तेमाल किया जा सके। फिल्म के सेट से जुड़े लोगों की मानें तो अक्षय फिल्म में इस दुकान पर कुछ शॉपिंग करते दिखाई देने वाले हैं। फिल्म के सेट पर अक्षय कुमार को बाइक चलाते भी देखा गया था। अक्षय के देखने के लिए सेट पर काफी भीड़ भी लग गई थी।

शेड्यूल के हिसाब से रुटीन बताएं तो सबसे पहले सेठानी घाट पर शूटिंग की जाएगी। बता दें कि इससे पहले गंगाजल-2, एक विवाह ऐसा भी, चक्रव्यूह, राजनीति और तरकीब फिल्म की शूटिंग होशंगाबाद में हो चुकी है। हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी रिलीज हुई है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस फिल्म में अक्षय के साथ हुमा कुरैशी, सौरभ शुक्ला और अनु कपूर भी अहम रोल में हैं।

अक्षय कुमार की इस फिल्म ने रिलीज के चार दिन में ही 57.2 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। 10 फरवरी यानी शुक्रवार को ओपनिंग डे पर फिल्म ने 13.20 करोड़ रुपए कमाए थे। दूसरे दिन, यानि शनिवार को फिल्म ने 17.31 करोड़ रुपए कमाए और रविवार को फिल्म ने सबसे ज्यादा 19.95 करोड़ रुपए की कमाई की।

सोमवार को जॉली एलएलबी-2 की कमाई के 7.26 करोड़ के आंकड़े को जोड़ दें तो फिल्म का अब तक का कुल कलेक्शन 57.72 करोड़ रुपए हो जाता है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की मानें तो फिल्म ने मंडे टेस्ट पास कर लिया है। मालूम हो कि किसी भी फिल्म के लिए सोमवार का दिन कमाई के लिहाज से सबसे मुश्किल होता है।

First Published on February 16, 2017