बॉलीवुड गायक रफ्तार ने बेंगलुरु में हुई छेड़छाड़ की घटना पर लोगों से मांगा समर्थन, एक यूजर ने किया शर्मनाक कमेंट

नए साल का जश्न बेंगलुरु की महिलाओं के लिए उस समय काफी खतरनाक हो गया जब वो शहर की मुख्य सड़क पर जश्न मना रही थीं। एमजी रोड सहित शहर के दूसरे हिस्सों में अज्ञात पुरुषों ने उनके साथ छेड़छाड़ की। इस मामले पर सेलिब्रिटी सहित सभी लोग घटना की निंदा कर रहे हैं। इसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए बॉलीवुड के मशहूर गायक-रैपर रफ्तार ने फेसबुक पोस्ट किए। गुस्से से भरे हुए रफ्तार ने फेसबुक पर अपने फैंस से उन लोगों के नाम बताने के लिए कहा जिन्होंने उस रात सेलिब्रेशन वाले मौके का फायदा उठाकर किसी महिला को नहीं छोड़ा।

रफ्तार ने पोस्ट करते हुए लिखा- भाईयों और बहनों। अगर आप बेंगलुरु में हुए शर्मनाक हादसे में शामिल किसी को भी जानते हो और उनका नाम लेने में या उन्हें आगे लाने से डरते हो। तो मुझे इनबॉक्स में बता दो। ये काम मैं कर दूंगा और आपका नाम छुपा रहेगा। छोड़ना नहीं भाई इसमें किसी को। हाथ जोड़ के विनती है बेंगलुरु के लोगों से कृपया साथ दीजिए। शुक्रिया। 37 लाख समर्थक वाले रफ्तार को उनके सभी फैंस सपोर्ट करने लगे। इसके बाद उन्होंने दूसरा पोस्ट करते हुए लिखा- बेगलुरु एक साथ हो जाओ। ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले इंसान बनना जरूरी है। सबको जुड़ना पड़ेगा। हाथ जोड़कर दरख्वास्त है #shame #shame और #shame

इस घटना से विचलित हुए रफ्तार ने महिलाओं के मुजरिमों तक पहुंचने के लिएअसाधारण कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आवाज को इस शर्मनाक घटना के खिलाफ काफी जोर से उठाया है। लेकिन एक घृणास्पद शख्स ने बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी की जिसने रफ्तार को हिला दिया और उन्होंने बदले में उसकी मां और बहन से माफी मांगी।

इशाक फिदा नाम के फेसबुक यूजर ने लिखा- तुम लोग खुसरे (किन्नर) हो जो लड़िकयों को इज्जत करते हो, लड़की का रेप करना सबसे अच्छा काम है। रफ्तार ने इसका स्क्रिनशॉट पोस्ट करते हुए इसे कैप्शन दिया- मैं इसकी मां के पैरों में गिरकर माफी मांगना चाहता हूं क्योंकि वो भी एक औरत/लड़की हैं। मेरे पेज पर आए कमेंट में से एक। अम्मी जान माफी #shame न्यूज 10 के द्वारा चलाए गए वीडियो को अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया। जिसमें रात के अंधेरे में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। बेंगलुरु में 1 जनवरी को हुई यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

First Published on January 6, 2017 7:41 am