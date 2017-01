वरूण धवन ने शेयर किया बीएसएफ जवान का वीडियो, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल

एक्टर वरूण धवण ने अपने ट्विटर अकाउंट से सेना के जवान का वीडियो शेयर किया जो काफी वायरल हो रहा है। तेज बहादुर नाम के जवान ने अपनी अवाज में एक रिकॉर्ड करके स्थिति बयां करते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए वह बॉर्डर पर अपने कर्तव्य का और ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं लेकिन अभी तक खाने से वंचित हैं। वरूण धवन ने कहा कि किस तरह सेना के जवान सुबह से शाम तक बॉर्डर पर खड़े रहते हैं इतना ही नहीं उन्हें बैठने तक की अनुमति नहीं होती है। यह सब देखते हुए वह उम्मीद करते हैं कि सेना के जवानों को अच्छा और पौष्टिक भरा खाने उपलब्ध हो।

सिर्फ वरूण धवन ही नहीं बल्कि अभिनेता रितेश देशमुख ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। रितेश देशमुख ने लिखा कि यह सच में बेहद चौंकाने वाला है… हमारी सेना, हमारा गर्व है। इस जवान ने कई और लोगों के लिए आवाज उठाई है।

वीडियो में जवान ने बताया है कि उन्हें सुबह नाश्ते में सिर्फ एक परांठा और चाय मिलती है वो भी बिना अचार, मक्खन और जैम के। लंच में सिर्फ हल्दी और नमक में बनी दाल मिलती है। ऐसे में एक जवान से क्या उम्मीद की जाएगी। बिना मौसम की परवाह किए जवान अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन न तो मीडिया और न ही कोई मंत्री इन समस्याओं पर ध्यान देता है।

