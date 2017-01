कपिल शर्मा के देर से आने पर नाराज हुई श्रद्धा कपूर, शो से वॉक आउट करने की दी थी धमकी

हाल ही में श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम द कपिल शर्मा शो में दिखे। ये दोनों सितारे शो के होस्ट कपिल शर्मा मेजबानी से थोड़े नाराज दिखाई दिए जिसकी वजह से श्रद्धा कपूर ने शो से बाहर जाने की धमकी दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर तय समय के अनुसार 4 बजे तक कपिल शर्मा शो पर शूटिंग के लिए पहुंचें, पर वहां शूटिंग की को तैयारी ही नहीं थी। जिसके वजह से उन दोनों को करीब 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा।

सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा और आदित्य शूटिंग के लिए पहले से निश्चित किए गए समय पर वहां पहुंचे और दोनों ने काफी देर तक शो के होस्ट का इंतजार किया। पहले तो दोनों ने सब्र दिखाते हुए इंतजार किया लेकिन जब शूट 5 घंटे लेट हो गया तब श्रद्धा और आदित्य काफी परेशान हो गए और उन्होंने शो से वॉक आउट करने धमकी दी।

हालांकि शूट रात 9 बजे हुआ और काफी देर तक चला। द कपिल शर्मा शो काफी मशहूर टीवी कार्यक्रम में से एक है और इस कार्यक्रम को हर वर्ग के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। इस शो में हर सप्ताह बॉलीवुड सितारे अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए आते हैं।

श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर अपनी फिल्म ओके जानू के प्रमोशन के लिए इस शो पर पहुंचे। ओके जानू को साध अली ने डायरेक्टर किया है, यह फिल्म 13 जनवरी को रिलीज हो रही है। ओके जानू तमिल फिल्म ओके कनमनी का हिन्दी रिमेक है।

First Published on January 11, 2017 11:17 am