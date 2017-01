टाइगर अभी जिंदा है की रिलीज के लिए सलमान खान ने आमिर खान से ली इजाज़त

सलमान खान अभिनीत फिल्म टाइगर अभी जिंदा है इस साल क्रिसमस पर रिलीज होगी। पिछले काफी सालों से क्रिसमस के मौके पर अभिनेता आमिर खान की फिल्में रिलीज होती आ रही हैं। जैसे सलमान खान की फिल्में अक्सर ईद पर रिलीज होती है उसी तरह क्रिसमस का स्लॉट आमिर खान के लिए रिजर्व रहता है।

लेकिन इस बार सलमान खान अपनी फिल्म टाइगर अभी जिंदा साल के आखिरी हफ्ते में रिलीज करना चाह रहे हैं जिसके लिए उन्होंने आमिर खान को फोन पर करके पूछा कि वह इस साल अपनी फिल्म क्रिसमस पर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। सलमान का कहना था कि अगर आमिर अपनी फिल्म रिलीज कर रहे होंगे तो वह अपनी फिल्म के लिए कोई और डेट देखेंगे।

आज ज्यादातर प्रोड्यूसर एक दूसरे की फिल्म की रिलीज डेट पर फिल्में रिलीज करने की घोषणा कर रहे हैं वहां सलमान ने ऐसा करके मित्रभाव दिखाया है। सलमान की ट्यूबलाइट इस साल ईद पर रिलीज होगी और सलमान को अपनी अगली फिल्म की रिलीज के लिए भी कोई स्पेशल डेट चाहिए थी।

वहीं सलमान ने जब उनसे क्रिसमस रिलीज के लिए पूछा तो उन्होंने इसके लिए हामी भर दी। दरअसल, आमिर खान की अगली फिल्म ठग्स आॅफ हिन्दोस्तान 2018 में रिलीज होगी। इस बार की क्रिसमस डेट उन्होंने सलमान के लिए यह कहते हुए छोड़ा की यह उनका बर्थ डे गिफ्ट है। बता दें कि सलमान का जन्मदिन क्रिसमस के दो दिन बाद होता है। टाइगर अभी जिंंदा क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने वाली सलमान खान की पहली फिल्म होगी।

First Published on January 19, 2017 11:39 am