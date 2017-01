एक्टर और टीवी होस्ट रणविजय सिंह बनें बेटी के पिता

एक्टर और टीवी होस्ट रणविजय सिंह पिता बन गए हैं। रणविजय की पत्नी प्रियंकारणविजय वोहरा ने सोमवार को बेटी को जन्म दिया। अपनी बेटी के जन्म पर काफी उत्साहित हैं। रणविजय ने ट्विटर पर अपने प्रशंसकों और शुभचिंतकों के साथ यह खुशी शेयर की।

रणविजय ने ट्विटर पर लिखा कि भगवान के आशीर्वाद, परिवार, दोस्तों की प्रार्थना और शुभकामनाओं से प्रियंका और उन्हें यह राजकुमारी मिली है। बता दें कि रणविजय सिंह और प्रियंका वोहरा साल 2014 में शादी के बंधन में बंधे थे।

रणविजय वर्तमान में अभिनेत्री नेहा धूपिया, क्रिकेटर हरभजन सिंह, अभिनेता करण कुंद्रा और प्रिंस नरूला के साथ युवा आधारित रियलिटी टीवी शो एमटीवी रोडीज राइजिंग में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रणविजय सिंह कई बॉलीवुड और पंजाबी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। जिनमें लंदन ड्रीम्स और एक्शन रीप्लेट जैसी फिल्में शामिल हैं।

With god’s blessings and the good wishes and prayers of our family and friends,Prianka and I are blessed with a princess! #grateful #blessed

— Rannvijay singha (@RannvijaySingha) January 16, 2017