ऋषि कपूर ने अपनी आॅटो बायोग्राफी में पिता राजकपूर के अफेयर को लेकर किए कई खुलासे

हाल ही में ऋषि कपूर ने अपनी आॅटो बायोग्राफी ‘खुल्लम खुल्ला: ऋषि कपूर अनसेंसर्ड’ लॉन्च की। इस आॅटो बायोग्राफी ने उन्होंने अपने पिता राज कपूर की जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं के बारें में खुलासा किया। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में राजकपूर और नरगिस दत्त के बीच अफेयर की चर्चा भी की है। उन्होंने बताया कि उनके पिता का उस समय वैजयंतीमाला माला से भी अफेयर था।

ऋषि कपूर ने बताया कि एक बार वो और उनकी मां मरीन ड्राइव के नटराज होटल पहुंचे, जहां उनके पिता और वैजयंतीमाला एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थे। यह सब देखकर उनकी मां से लौट आई और वह लोग कुछ समय के लिए चित्रकूट बिल्डिंग में दो महीने के लिए शिफ्ट हो गए थे। ऋषि कपूर ने बताया कि यह अपार्टमेंट उनके पिता ने उनकी मां के लिए खरीदा था। उन्होंने कहा कि मां को वापस लाने के लिए उनके पिता ने सब कुछ किया और जब राजकपूर की लाइफ का वह चैप्टर पूरी तरह खत्म नहीं को गया मां ने भी हार नहीं मानी।

हालांकि कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में वैजयंतीमाला उनके पिता के साथ अफेयर होने की बात से इनकार कर दिया था। वैजयंतीमाला ने कहा कि राजकपूर ने उनके यह अफेयर सिर्फ पब्लिसटी के लिए किया। ऋषि कपूर ने कहा कि वह सच को इस तरह झुठला नहीं सकती क्योंकि उनके पिता आज जिंदा नहीं है। ऋषि कपूर ने कहा कि अगर आज उनके पिता जिंदा होते तो वह इस तरह अफेयर की बात से इनकार कर सकती थी और न इतनी आसानी से पब्लिसटी का जरिया कह सकती थी।

इसके अलावा ऋषि कपूर ने बताया कि नरगिस दत्त भी उनकी शादी के समारोह में शामिल होने आई थी लेकिन उस दौरान वह काफी झिझक महसूस कर रही थी। नरगिस दत्त को देखने के बाद ऋषि कपूर की मां उनके पास गई और उन्हें बोला की वह समझ सकती हैं कि उनके पति बेहद आकर्षक है और रोमांटिक भी। लेकिन ऋषि कपूर की मां ने उन्हें सारी पुरानी बातें भूलने को कहते हुए समारोह में एक दोस्त की तरह शामिल होने को कहा।

वीडियो:ऋषि कपूर ने बोयग्राफी ‘खुल्लम खुल्ला’ में माना- “फिल्म ‘बॉबी’ के लिए खरीदा था अवॉर्ड”

First Published on January 19, 2017 10:33 am