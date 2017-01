अपनी और रणवीर सिंह की हिट जोड़ी के बारें में बोली प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह तीन बार एक साथ फिल्मों में दिखाई दे चुके हैं। जितने भी नए एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं उनमें से प्रियंका ने सबसे ज्यादा काम रणवीर सिंह के साथ किया है। रणवीर और प्रियंका पहले गुंडे में सबसे पहले दिखाई दिए, इसके बाद दोनों बहन-भाई के किरदार में दिखें। बाजीराव मस्तानी में प्रियंका ने रणवीर की पत्नी काशीबाई की भूमिका निभाई। यह दोनों स्क्रीन पर एक साथ काफी अच्छे दिखाई देते ही और एक-दूसरे की काम करने की कला को प्रभावशाली ढ़ंग से पेश करते हैं।

साल 2015 में ही इन दोनों कलाकारों ने पहले बहन-भाई, फिर एक शादीशुदा जोड़े के किरदार को निभाया। जोकि इस पीढ़ी के किसी भी और अभिनेता या अभिनेत्री ने नहीं किया है। प्रियंका से जब उनकी और रणवीर की हिट जोड़ी के बारें में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह दोनों काफी प्रभावशाली दिखते हैं।

प्रियंका ने कहा कि जो तीनों फिल्में उन्होंने एक साथ कि हैं वह बिल्कुल अलग थी। उन्होंने ने इन तीनों फिल्मों में गर्लफ्रेंड, पत्नी और बहन का किरदार निभाया है। इसलिए प्रियंका सोचती हैं कि एक कलाकार के तौर पर वह अलग-अलग रोल के द्वारा दर्शकों को लुभा सकते हैं। जोकि एक बेहद अच्छा पहलू है और दर्शक उन दोनों को एक साथ देखना पंसद करते हैं।

वहीं तीन हिट फिल्में एक साथ करने के बाद प्रियंका रणवीर की अगली फिल्म पदमावती का हिस्सा नहीं है। वैसे प्रियंका को फिल्म के रोल आॅफर हुआ था लेकिन प्रियंका अपने दूसरे प्रोजेक्ट में काफी बिजी हैं। समय की कमी के चलते ऐसा नहीं हो पाया पर हो सकता है दोनों जल्द ही एक साथ दिखाई दे सकते हैं।

First Published on January 10, 2017 10:34 am