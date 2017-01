रेड कार्पेट पर मौजूदगी को लेकर प्रियंका ने जाहिर की अपनी खुशी

प्रियंका ने पिछले साल एमी अवॉर्ड्स में अपना जलवा बिखेरा था और इस बार 74वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के मौके पर भी राल्फ लॉरेन द्वारा डिजाइन किए गाउन में वह अपने दिलकश अंदाज में रेड कार्पेट पर नजर आईं। प्रियंका का कहना है कि उन्हें ऐसे समारोह का हिस्सा बनने में बेहद मजा आता है। प्रियंका ने गोल्डन ग्लोब समारोह में शामिल होने पर कहा कि उन्हें रेड कार्पेट पर काफी मजा आता है, क्योंकि उन्हें उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जिनके साथ वह काम करती है और यह उनके लिए काफी मजेदार समय होता है।

प्रियंका ने कैलिफॉर्निया में रविवार ( 8 जनवरी) को आयोजित हुए समारोह में एक बॉब बिली थॉर्टन को अवॉर्ड भी दिया। 74वें गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स के दौरान प्रियंका के होंठों पर सजी मैरून लिपस्टिक ने उनकी डिजाइनर ड्रेस का आकर्षण और भी बढ़ा रही थी।

प्रियंका से जब पूछा गया कि कई डिजाइनर्सऔर सेलेब्रिटीज की शिकायत होती है कि ज्यादातर भारतीय सेलेब्रिटीज रेड कार्पेट पर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड ही पहनना पसंद करते हैं। लेकिन इस पर प्रियंका ने कहा उन्हें लगता है कि लोग समारोह के अनुरूप ड्रेस का चुनाव करते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय परिधान पहने हैं और इसके विपरीत भी किया है। इसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों को वही ड्रेसज पहनने चाहिए, जो वह पहनना चाहें।

प्रियंका ने पिछले साल ऑस्कर्स अवॉर्ड्स के मौके पर जुहैर मुराद द्वारा डिजाइन किए सफेद गाउन पहनकर अपने प्रशंसकों की ही नहीं बल्कि फैशन विशेषज्ञों की वाहवाही भी लूटी थी।

वीडियो: Emmy Awards 2016: हॉट रेड गाउन में प्रियंका चोपड़ा ने रेड कार्पेट पर बिखेरा अपना जलवा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 10, 2017 11:36 am