द गाजी अटैक पोस्टर-2: कल रिलीज होगा फिल्म का ट्रेलर

फिल्म निर्माता करन जौहर ने आने वाली फिल्म द गाजी अटैक का पोस्टर अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली यह फिल्म 17 फरवरी 2017 को रिलीज होगी। फिल्म के डायरेक्टर देबुकांत संकल्प रेड्डी हैं। फिल्म में राणा दग्गबुत्ती, तापसी पन्नू, के के मेनन और अतुल कुलकर्णी दिखाई देंगे।

यह फिल्म भारत में पहली बार हुए समुद्री युद्ध पर आधारित हैं। द गाजी अटैक एक नेवी आॅफिसर और उसकी टीम की कहानी है कि उन्होंने किस तरह 18 दिन तक वह लोग पानी के अंदर रहे।

फिल्म का पोस्टर मंगलवार को रिलीज कर दिया गया है। फिल्म का पहला ट्रेलर बुधवार को आएगा। राणा दग्गबुत्ती और तापसी पन्नू इससे पहले फिल्म बेबी में एक साथ दिखाई दे चुके हैं। राणा दग्गबुत्ती को बाहुबली में उनके किरदार के लिए काफी तारीफ मिली थी वहीं तापसी पन्नू ने भी पिंक में निभाई अपनी भूमिका द्वारा दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तापसी पन्नू कई तेलूगु फिल्में कर चुकीं हैं।

It’s the war you did not know about. Catch a glimpse! #TheGhaziAttackTrailerTomorrow @karanjohar @RanaDaggubati pic.twitter.com/MaQ90CwG3D

