फिल्म रईस का प्रमोशन न करने पाने को लेकर दुखी हैं माहिरा खान

भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के बैन के चलते हाल ही में अभिनेत्री माहिरा खान ने रईस के प्रमोशन न करने को लेकर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि वह अपनी डेब्यू फिल्म के प्रमोशन से दूर है। माहिरा ने कहा उन्हें इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने फिल्म रईस के लिए बहुत मेहनत की थी और वह इस फिल्म के प्रमोशन नहीं कर पा रही हैं।

माहिरा खान ने कहा कि रईस उनके लिए बेहद ही स्पेशल है। उन्होंने भी उतनी ही लगन और मेहनत से फिल्म में काम किया है जितना की शाहरूख खान ने किया। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर कड़ी मेहनत कर तो आप उसका रिजल्ट भी देखना चाहेंगे।

माहिरा खान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के तनाव के चलते फिल्म ए दिल है मुश्किल में अभिनेता के शॉट्स को कट कर दिया गया। माहिरा ने कहा कि राहुल ढोलकिया के निर्देशन में उनके हिस्से जो भी काम था उसको करके वह काफी संतुष्ट है।

पिछले साल दिसंबर में अभिनेता शाहरूख खान और फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश सधवानी ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुलाकात की थी। हालांकि दोनों ने राज ठाकरे को मनाने की कोशिश कि जिससे माहिरा के फिल्म प्रमोशन से जुड़ सके लेकिन इस मसले पर बात नहीं बन पाई। जिसके बाद शाहरूख खान और फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश सधवानी उन्हें भरोया दिलाया कि माहिरा फिल्म के प्रमोशन से दूर रहेंगी। फिल्म रईस 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है।

वीडियो: राज ठाकरे से मिले शाहरुख खान; विश्वास दिलाया- रईस का प्रमोशन नहीं करेंगी माहिरा खान

First Published on January 18, 2017 11:36 am