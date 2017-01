रितिक रोशन और शाहरूख खान की फिल्मों की क्लैश को लेकर पिछले काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि काबिल और रईस के बीच मुकाबला होगा। इस बात को लेकर रितिक का कहना है कि वह नहीं जानते कि क्या होगा लेकिन वह अपनी फिल्म को लेकर काफी मेहनत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि फिल्मों के बीच मुकाबला हो सकता है लेकिन उनकी दोनों की दोस्ती के बीच कोई मुकाबला नहीं है। रितिक और शाहरूख अच्छे दोस्त रहे हैं। दोनों के बीच कभी मनमुटाव वाली खबरें नहीं आई।

जैसाकि सभी जानते है कि रितिक रोशन की काबिल और शाहरूख की रईस दोनों ही फिल्में 25 जनवरी को रिलीज हो रही हैं। काबिल में रितिक रोशन ने एक अंधे आदमी के किरदार में नजर आएंगे। रितिक के मुताबिक यह रोल उनके लिए काफी चेलेंजिंग रहा। उनका कहना है कि इस फिल्म में उन्हें एक हीरो की तरह नहीं दिखना था बल्कि एक नैचूरल और रियल दिखाना था। रितिक ने कहा कि उनके लिए एक अंधे आदमी के कैरेक्टर को निभाना उनके लिए अब तक निभाए गए रोल में से काफी मुश्किल रहा।

रितिक के कहा कि एक्शन हीरो से लेकर एक मानसिक रोगी का तक का किरदार निभा चुके हैं, आंखे शरीर का अहम हिस्सा होती हैं। रितिक ने फिल्म के सीन के बारें में बात करते हुए कहा कि एक सीन के दौरान एकदम से लाइट जलती हैं और आंखे बंद हो जाती है। इस शॉट के लिए फिल्म के डायरेक्टर 1000 फ्रेम में शूट करना चाहते थे जिसके लिए अपनी आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कई तरह की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की।

फिल्म काबिल 25 जनवरी को रिलीज हो रही है इसमें उनके साथ यामी गौतम पर्दे पर नजर आएंगी। इससे पहले रितिक मोहेनजादारों में दिखे थे उनकी यह फिल्म बॉक्स आॅफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। अब देखा होगा कि क्या फिल्म काबिल को देखने के बाद दर्शक इस फिल्म को सराहेंगे या नहीं।

First Published on January 5, 2017 11:25 am