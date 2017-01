फिल्मफेयर अवॉर्ड 2017: एयरलिफ्ट स्टार अक्षय कुमार को किसी कैटेगरी में नहीं किया गया नॉमिनेट, फैन्स ने ट्विटर पर दिखाया गुस्सा

नये साल के साथ ही बॉलीवुड में अवॉर्ड कार्यक्रम की भी शुरूआत हो गई है। कुछ अवॉर्ड कार्यक्रमों का तो लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार हैं। फिल्मफेयर अवॉर्ड भी उन्हीं में से एक है। हाल ही में 62वें फिल्मफेयर अवॉर्ड के इस साल के पुरस्कारों की सूची खुलासा किया गया। बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन लिस्ट में देखा तो उसमें एक्टर अक्षय कुमार का नाम नहीं था। एयरलिफट के लिए बेस्ट एक्टर की सूची में अक्षय कुमार का नाम न दिखाई देने से उनके फैन्स खासा नाराज दिखाई दिए।

बेस्ट एक्टर के नोमिनेशन के लिए जो एक्टर हैं उनमें आमिर खान दंगल अमिताभ बच्चन पिंक सलमान खान सुलतान शाहिद कपूर उड़ता पंजाब सुशांत सिंह राजपूत एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी के नाम शामिल हैं। फिल्मफेयर अवॉर्ड सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड में से एक है और इसमें अक्षय कुमार को शामिल न किए जाने से उनके फैन्स ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए से सोशल मीडिया का सहारा लिया।

ट्विटर पर द फिल्मफेयर अवॉर्ड आॅन सेल हैशटैग भी ट्रेंड करने लगा।

ट्विटर पर द फिल्मफेयर अवॉर्ड आॅन सेल हैशटैग भी ट्रेंड करने लगा। इस हैशटैग के साथ अक्षय के समर्थन में फैन्स के ट्विट की झंडी लगी गई। एक यूजर ने लिखा कि एयरलिफ्ट और रूसतम जैसी दो बेहतरीन फिल्मों के लिए नॉमिनेशन होने पर पता चलता है कि अवॉर्ड सेल हो रहा है।

बात दें कि साल 2016 में अभिनेता अक्षय कुमार ने एयरलिफ्ट और रुस्तम जैसी फिल्में की। इन दोनों ही फिल्मों को दर्शकों से काफी सराहना भी मिली साथ ही अक्षय कुमार की एक्टिंग की भी तारीफ की गई थी।

