बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा राजकुमार राव की फिल्म न्यूटन का वर्ल्ड प्रीमियर

अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म न्यूटन का बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2017 में वर्ल्ड प्रीमियर होने जा रहा है। इस बात की जानकारी राजकुमार राव ने ट्विटर पर दी। इस फिल्म का निर्देशन अमित मासुरकर ने किया है। न्यूटन एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है इसमें राजकुमार एक क्लर्क की भूमिका में होंगे जिसको छत्तीसगढ़ में इलेक्शन के दौरान वहां ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है। वह छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में माओवादियों और अन्य परेशानियों से निपटते हुए वहां निष्पक्ष इलेक्शन कराने की पूरी कोशिश करता है।

फिल्म अलीगढ़ में काम कर चुके एक्टर ने राजकुमार राव ने फिल्म का पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी है। राजकुमार राव ने अपनी फिल्मों के जरिए लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है।

इस फिल्म में अपने रोल के बारें में उन्होंने बताया कि यह एक साधारण से आदमी की कहानी है। जो जंगल में नक्सलियों की बीच अपनी जीवन यात्रा को कैसे पूरा करता है। राजकुमार राव ने बताया कि उन्होंने काफी कहानियां पढ़ी लेकिन वह फिल्मों की कहानी को ध्यान से पढ़ने के बाद चुनाव करते हैं।

So happy 2 share tht our film #NEWTON wil have it’s world premier at Berlin i’national film festival.Congrats team @ManMundra @Amit_Masurkar pic.twitter.com/4CPuayojmp

— Raj Kummar Rao (@RajkummarRao) January 18, 2017