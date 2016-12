डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में परफॉर्म करेंगी ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, मिस इंडिया भी रह चुकी हैं ये

डोनाल्ड ट्रंप के लिए साल 2016 काफी खास रहा। इस साल वह एक ताकतवर देश के राष्ट्रपति चुने गए। अब आने वाले साल का जनवरी महीना उनके लिए ऐसा रहेगा जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। क्योंकि इसी महीने की 20 तारीख को वह राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। उनके लिए तो यह दिन बेहद खुशी का है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो उनके इस पद पर चुने जाने से खुश नहीं है।

खबर है कि कई यूएस सेलेब्रिटीज ने इस मौके का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया है। लेकिन मिस इंडिया का खिताब जीत कर बॉलीवुड की राह पकड़ने वाली एक्ट्रेस डोनाल्ड ट्रंप के इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए वहां परफॉर्म करने वाली हैं।

यह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि मनस्वी ममगई हैं। इन्हें आप फिल्म एक्शन जैक्सन में देख चुके हैं। मनस्वी ना केवल प्री-इनौग्रेशन पर परफॉर्म करेंगी। बल्कि मेन इवेंट में भी हिस्सा लेंगी। रिपोर्ट्स की मानें तो मन्सवी एक बॉलीवुड ट्रूप को लीड करेंगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में ट्रंप समर्थक पहुंचेंगे। यग कार्यक्रम करीब 4 घंटे तक चलेगा। लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते ट्रंप केवल आधे घंटे की पार्टी में शामिल हो पाएंगे।

बता दें कि इससे पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभालने के लिए आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिलेब्रिटी नहीं बल्कि ‘लोगों’ को शामिल होते देखना चाहते हैं। ट्रंप ने इन रिपोर्टों के बीच यह बयान दिया है कि उनके उद्घाटन समारोह में कई अमेरिकी सेलेब्स ने परफॉर्म करने से इनकार कर दिया है।

ट्रंप ने यह बात ट्वीट कर कही थी। उन्होंने लिखा, ‘तथाकथित ‘प्रथम’ श्रेणी के सेलेब्रिटी शपथ ग्रहण समारोह की टिकट चाहते हैं लेकिन देखिए, उन्होंने हिलेरी के लिए क्या किया, कुछ नहीं। मुझे लोग चाहिए।’ ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ के अनुसार एल्टन जॉन शपथ ग्रहण समारोह में परफॉर्म नहीं करेंगे। इसी प्रकार इस दिसंबर की शुरुआत में ट्रंप टावर्स में दिखाई दिए कान्ये वेस्ट भी परफॉर्म नहीं करेंगे।

First Published on December 30, 2016 10:27 am