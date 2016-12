अनुष्का शर्मा ने तो नहीं की सगाई लेकिन कंगना रनौत ने बताया कब करने वाली हैं शादी

कंगना रनौत अकसर ही अपने बयानों से सुर्खियों में आ जाती हैं। ये एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो बेबाक हैं साथ ही एक मिस्ट्री भी हैं। यह साल उनके लिए काफी मिला जुला रहा। प्रोफेशनल फ्रंट में जहां वो अपने काम को लेकर बिजी रहीं। वहीं ऋतिक रोशन के साथ हुई कंट्रोवर्सी ने उन्हें काफी डिस्टर्ब किया। लेकिन हर चीज को कंगना ने बखूबी संभाला और इस साल के जाते-जाते भी उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है कि एक बार वह खबरों में हैं। एक इंटरव्यू में कंगना ने बताया कि साल 2017 में शादी कर लेंगी।

मिड डे में छपी खबर की मानें तो कंगने ने एक चैट शो में अपनी शादी के बार में ये बात कही। हालांकि जब उनसे उस खास शख्स के बारे में पूछा गया, जिससे वह शादी करेंगी। कंगना ने कुछ खास खुलासा नहीं किया। लेकिन अगर वाकई में कंगना की जिंदगी में कुछ नया होने जा रहा है तो खबर तो बाहर आ ही जाएगी। शायद इस शो में कंगना ने सवाल किया गया था कि साल 2017 में उनके फैन्स उनसे क्या उम्मीदें रखें तो उन्होंने कहा, मैं शादी कर लूंगी।

कंगना ने इस मौके पर अपनी पर्सनैलिटी के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि वह अपनी गलतियों से नहीं सीखती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा यही फॉलो किया है और मैं अब भी ऐसा ही करती हूं। उन्होंने बताया कि उनके रिश्ते असफल रहे लेकिन फिर भी वह प्यार में विश्वास करती हैं।

अपने करियर की शुरुआत में कंगना रनौत एक्टर आदित्य पंचोली के करीब थीं। लेकिन शारीरिक शोषण का शिकार होने के बाद दोनों अलग हो गए थे। फिल्म राज-2 की शूटिंग के दौरान उनका नाम शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के साथ जुड़ा था। इस साल के शुरुआत में अध्ययन ने कंगना के बारे में कुछ चौंकाने वाले बयान भी दिए थे। जिस पर कंगना ने अपने जाने-पहचाने अंदाज में जवाब भी दिया था। इसके बाद कंगना ने यूके के एक डॉक्टर निकोलस लाफर्ते को डेट किया था। दोनों का रिश्ता एक साल चला। डॉक्टर कंगना से शादी करना चाहते थे। लेकिन कंगना ने शादी से इंकार कर दिया इसके बाद दोनों अलग हो गए। इसके अलावा कंगना का नाम रणबीर, अजय देवगन और ऋतिक के साथ भी जुड़ चुका है।

First Published on December 30, 2016 11:45 am