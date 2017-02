कुंग फू योगा के लिए ये सोच रखते हैं सोनू सूद, विश्वभर में 1200 करोड़ कमा चुकी है फिल्म

अभिनेता सोनू सूद को लगता है कि फिल्म ‘कुंग फू योगा’ की सीरीज होनी चाहिए। अभिनेता ने मुंबई में बुधवार को जूतों की कंपनी ‘स्केचर्स गोफ्लेक्स वॉक रेंज’ लॉन्च करने के मौके पर कहा, “मैं इस वेंचर (‘कुंग फू योगा’) को और आगे ले जाना चाहूंगा। मुझे याद है कि इस बारे में मैंने चीन में निर्देशक स्टेनली टोंग से बात की थी और वह बेहद खुश हुए थे।”

सोनू के मुताबिक, “उन्होंने कहा कि हम ‘कुंग फू योगा-2’ बनाने की योजना बना रहे हैं। ‘कुंग फू योगा’ की सीरीज होनी चाहिए और इसे लगातार आते रहना चाहिए।” इस फिल्म में सोनू ने अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता जैकी चेन के साथ काम किया है।

फिल्म को मिली प्रतिक्रिया से सोनू बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को सभी ने पसंद किया हैं, खासकर बच्चों को यह फिल्म बेहद पसंद आई। बता दें कि यह फिल्म विश्वभर में 1200 करोड़ रुपए की कलेक्शन कर चुकी है।बॉक्स ऑफिस मोजो की रिपोर्ट की मानें तो इस फिल्म ने विश्वभर में 180 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं। रुपयों में बात करें तो यह फिल्म अभी तक 1200 करोड़ रुपए कमा चुकी है। इस पूरी कलेक्शन में से 179 मिलियन डॉलर केवल चीन से ही हैं।

भारत में प्रमोशन किए जाने के बाद भी फिल्म अच्छा नहीं कर पाई। रिलीज वाले दिन फिल्म ने 4 करोड़ रुपए की कलेक्शन की थी। सोनू सूद ने भी फिल्म की प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जैकी चैन के साथ काम कर सोनू सूद काफी और एक्साइटेड थे। सोनू ने कहा, “उनके साथ काम करना हर दिन कुछ नया सीखने जैसा था, जिस तरह से वह हमारे साथ बर्ताव करते थे, जिस तरह से वह चीजें सिखाते थे। मुझे लगता है कि उसने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया। मुझे लगता है कि उनके साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। गौरतलब है कि जैकी अपनी फिल्म को प्रमोट करने भारत भी आए थे।

फराह खान ने लिखा है, ‘The King of action CAN dance n how!! Changing his name 2 Jackie Jackson!!’ यह स्पेशल सॉन्ग बीजिंग में भी फिल्माया जाएगा और यह फिल्म इस साल अक्टूबर में रिलीज होगी। (Twitter)