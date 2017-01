बिपाशा बसु बर्थडेः 16 साल की उम्र में जीती थी यह प्रतियोगिता, डॉक्टर बनना चाहती थीं और आज हैं बॉलीवुड सुपरस्टार

38 की उम्र में भी अपनी फिटनेस लुक्स के लिए चर्चित रहने वाली बॉलीवुड एक्‍ट्रेस बिपाशा बसु का शनिवार (07 जनवरी) को जन्‍मदिन है। बिपाशा लंबे वक्त से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। उन्होंने महज 17 साल की उम्र से ही मॉडलिंग को अपने करियर के तौर पर चुनकर काम करना शुरू कर दिया था। नई दिल्ली में पैदा हुई बंगाली मूल की बाला बिपाशा की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उनका परिवार कोलकाता शिफ्ट हो गया था। बिपाशा अपने स्कूल डेज़ में काफी ब्राइट स्टूडेंट थीं, हालांकि एक बार जब उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा तो काम के चलते वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकीं।

2001 में उन्होंने निर्देशक अब्बास मस्तान की फिल्म ‘अजनबी’ से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली बिपाशा ने सिर्फ 16 साल की उम्र में गोदरेज सिंथॉल सुपरमॉडल कॉन्टेस्ट जीत लिया था। हांलाकि, उन्हें असली पहचान विक्रम भट्ट की फिल्म ‘राज’ से मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में नॉमिनेट भी किया गया। बकौल बिपाशा बचपन में उनका कद छोटा और रंग काफी डार्क था, इन चीजों के चलते उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक्टिंग की दुनिया में आएंगी। बिपाशा कई इंटरव्यूज़ में यह बात कह चुकी हैं कि बचपन में ज्यादातर लोगों को वह प्यारी नहीं लगती थीं। बचपन में उनके साथी उन्हें ‘लेडी गुंडा’ कह कर पुकारते थे। इसका कारण भी उनकी पर्सनालिटी ही थी।

बिपाशा के करियर में टर्निंग प्वॉइंट तब आया जब वह मॉडल मेहर जेसिआ रामपाल से कोलकाता के एक होटल में मिलीं और मेहर ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें मॉडलिंग करनी चाहिए। इसके बाद बिपाशा की पूरी प्लानिंग ही बदल गई। बिपाशा पढ़ाई करते हुए डॉक्टर बनने का सपना देखती थीं और अब वह बिलकुल अलग दिशा में अपने भविष्य के लिए काम कर रही थीं। बिपाशा बसु को टाइम्स की 50 सबसे अट्रैक्टिव महिलाओं की लिस्ट में 2011 में 8वें स्थान पर रखा गया था और 2012 में 13वें स्थान पर रखा गया। ब्रैड पिट बिपाशा के फेवरेट एक्टर हैं और उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन पेरिस है। उन्हें खाने में बिरयानी काफी बंगाली खाना पहुत प्रिय है। एक दिलचस्प फैक्ट यह भी है कि ‘कॉर्पोरेट’ में बिपाशा ने ही ऐश्वर्या को रिप्लेस किया था।

बिपाशा ने 2016 में लंबे वक्त उनके ब्वॉयफ्रेंड रहे करण सिंह ग्रोवर से शादी कर ली है। अब उनके फैन्स को उनकी ओर से अच्छी खबर मिलने का इंतिजार है, हालांकि अब तक इस तरह के सवालों से बिपाशा इनकार करती रही हैं।

First Published on January 7, 2017 9:32 am