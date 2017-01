मैं सलमान खान को जान से नहीं मारूंगा, बस उसे टॉर्चर करूंगाः स्वामी ओम

कलर्स टीवी के सबसे चर्चित शो बिग बॉस के सबसे विवादित कंटेस्टेंट बन चुके स्वामी ओम शो में तो दर्शकों के मनोरंजन का केंद्र बने ही हुए थे। शो से बाहर होने के बाद भी उनके द्वारा दिए जा रहे विवादित बयानों के चलते वह लगातार चर्चा में बने हुए हैं। स्वामी ओम ने एक ओर विवादित बयान देते हुए कहा- यदि शो की स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता तो जान से मार दिया जाता। मालूम हो कि बिग बॉस का यह 10वां सीजन है और शो के मेकर्स लगातार यह दावा करते रहे हैं कि शो में किसी भी तरह का स्क्रिप्ट फॉलो नहीं किया जाता है। बता दें कि स्वामी ने हाल ही में कहा था कि सलमान उन्हें बार-बार शो में बुला रहे हैं लेकिन सलमान खान को मेरे पैरों में गिरकर अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी और मुझसे माफी मांगनी होगी, तभी मैं शो में वापस जाऊंगा। इतना ही नहीं स्वामी ओम ने यह भी कहा कि अगर मुझे वापिस नहीं बुलाया जाएगा तो मैं शो का फिनाले नहीं होने दूंगा और फिनाले के दिन स्टेज पर जाकर मैं सुल्तान को मारुंगा।

स्वामी ओम ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि मुझे शो पर सलमान खान और मेकर्स ने धमकी दी थी कि मैं चुपचाप उनकी स्क्रिप्ट और कमांड्स फॉलो करूं, वरना मुझे घर के सदस्यों द्वारा मरवा दिया जाता। उन्होंने कहा कि शो पर उन्हें दवा के नाम पर ड्रग्स दी जाती थी। जब मैं बिग बॉस के घर में दाखिल हुआ तो मुझे पीने के लिए कुछ दिया गया जिसमें ड्रग्स मिलाई गई थी। इसके बाद मेरी दिमागी हालत कुछ ऐसी हो गई कि मैं बस वही बोलूं जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है।

मालूम हो कि स्वामी ओम ने हाल में यह भी कहा कि सलमान देशद्रोही है इसीलिए मैं 28 जनवरी को एक लाख लोगों को अपने साथ लेकर जाउंगा और उसे स्टेज पर मारकर काला और नीला कर दूंगा। मैं उसे जान से नहीं मारुंगा क्योंकि मैं उसे टॉर्चर करना चाहता हूं। आपको बता दें कि कैप्टंसी टास्क के दौरान स्वामी ओम ने अपने साथी कंटेस्टेंट बानी जे और रोहन मेहरा पर पेशाब फेंक दी थी। दरअसल, घर के सभी सदस्यों को अपने खिलाफ देखकर स्वामी खुद को जिताने के लिए बानी और रोहन पर पेशाब फेंक देते हैं। दोनों ही कंटेस्टेंट स्वामी की इस हरकत से चौंक जाते हैं और बानी उन्हें लात मारती है। रोहन भी अपना गुस्सा नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और स्वामी को जेल में डाल देते हैं।

First Published on January 9, 2017 11:59 am