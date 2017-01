Bigg Boss10: लोपा मुद्रा पर फिजिकली अटैक को लेकर बानी पर फूटा सलमान का गुस्सा, VJ हो सकती हैं बेघर!

बिग बॉस सीजन 10 के 13 जनवरी को आए एपीसोड में बानी ने लोपा मुद्रा पर पर्सनल अटैक किए। इससे पहले 12 जनवरी को आए एपीसोड में बानी ने लोपामुद्रा पर पर्सनल सवाल के जरिए उन पर तीखे प्रहार किए थे, जिसका बदला लोपा ने शुक्रवार को लिया। बातों-बातों में लोपा ने बानी से कह डाला कि वें लोगों की सिंपेथी पाने के लिए अपनी मां को एक औजार की तरह इस्तेमाल करती हैं। इस बात को सुनकर बानी पहले बीबी कॉल सेंटर का फोन तोड़ती हैं फिर बाहर आकर लोपा पर हाथापाई करती हैं। इस बात में सभी घर वाले लोपा को ज्यादा जिम्मेदार ठहराते हैं। दोनों के इस तरह के बर्ताव से कलर्स चैनल की इमेज पर भी सवाल उठता है। वहीं लोपा मुद्रा राउत और बानी की इमेज पर असर पड़ता है। इस घटना के बाद बानी को कोई अफसोस नहीं है लेकिन लोपा मुद्रा खुद की इमेज को लेकर काफी चिंता में है। लोपा रोहन से कहती हैं कि इस तरह के वाक्ये से उनकी इमेज कई जगह गलत साबित होती है। वो कहती हैं कि बानी ने इसी तरह के कंट्रोवर्सियल शो किए हैं उन्होंने नहीं इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बानी द्वारा लोपा पर हाथापाई करना उस पर हावी होने पर सलमान खान भी उन्हें फटकार लगाते हैं।

बानी के ऐसे बिहेवियर से आज उनका नाम बेघर होने के लिए नोमिनेट हो सकता है। क्योंकि बानी के इस तरह के बर्ताव की सलमा खान ने भी निंदा की है। सलमान ने कहा कि इस बार बानी ने लोपा के साथ पहले शुरूआत की थी। पहले बानी ने ही लोपा पर उसके मेकअप, बेस्ट फ्रेंड को पप्पी बोलना और पापा के पैसों से शॉपिंग करना और एटीम से शादी करने जैसी कई ओछी बातें बोली थीं। लेकिन जब उनकी बारी आई तो बर्दाश्त नहीं कर पाई और लोपा पर हावी हो गईं। बानी की वजह से लोपा की उंगली में चोट भी आई है। बानी की इस हरकत पर इस बार सलमान खान भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। पिछले वीकेंड सलमान ने बानी को स्वीट हार्ट बुलाया था लेकिन आज वे उन पर अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आएंगे। बानी इससे पहले स्वामी ओमजी पर भी हावी हो चुकी हैं।

First Published on January 14, 2017 5:09 am