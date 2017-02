“खतरों के खिलाड़ी” में खतरनाक स्टंट करता नजर आएगा यह एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट!

टीवी का पॉपुलर रिएलटी शो खतरों के खिलाड़ी जल्द ही शुरू होने वाला हैं। वहीं इस शो के ​मेकर्स इस बार ​कुछ अलग और नया करना चाह रहे हैं। इस बार शो के मेकर्स बेस्ट कन्टेस्टन्ट शो पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों की मानें तो शो के मेकर्स बिग बॉस के विनर प्रिंस नरुला को इस शो में लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लीडिंग के अनुसार सिर्फ मनवीर गुर्जर ही नहीं इस शो में प्रिंस नरुला को भी इस शो के लिए अप्रोच किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बिग बॉस-10 के विनर मनवीर गुर्जर को इस बार खतरों के खिलाड़ी शो में हिस्सा लेने के लिए अप्रोच किया गया है।

बता दें कि मनवीर गुर्जर को नीतिभा कॉल के साथ नच बलिए में हिस्सा लेने के लिए अप्रोच किया गया था। मगर मनवीर ने नच बलिए की जगह खतरों के खिलाड़ी शो को चुना। ​वहीं प्रिंस नरुला की बाते करें तो वह टीवी सीरियल बढ़ो बहू में काम कर रहे हैं। इस सीरियल वह लीड रोल में हैं। इसके अलावा वह रिएलटी शो एमटीवी रोडीज में भी नजर आ रहे हैं। खतरों के खिलाड़ी शो एक स्टंट बेस्ट शो है जिसमें सेलिब्रिटी हिस्सा लेते हैं।

वहीं इस बार शो में हिस्सा लेने वाले कई सेलिब्रिटी के नाम सामने आ रहे हैं। खबरों की मानें तो इस बार शो में गीता और बबीता फोगाट भी इस शो में स्टंट करती नजर आ सकती हैं। इस शो पर सबसे पहले खिलाड़ी अक्षय कुमार बतौर होस्ट नजर आए थे। इसके बाद रोहित शेट्टी ने उनकी जगह ली। रोहित शेट्टी के बाद अर्जुन कपूर इस शो को होस्ट करते हुए दिखे।

वहीं पिछले साल इस शो कि टीआरपी में काफी कमी आई थी तो हो सकता है कि इस बार शो ​के प्रोड्यूसर्स ने शो में कुछ बदलाव किए होंगे। एक बार फिर रोहित शेट्टी ही इस शो को होस्ट करेंगे। जल्द ही रोहित शेट्टी गोलमाल अगेंन की शूटिंग भी शुरू करने वाले हैं।

First Published on February 27, 2017 11:35 am