Bigg Boss10: मनवीर ने नितिभा से कहा, वे उन्हें सुंदर लगती हैं, दोनों की दोस्ती में कड़वाहट के बाद आई फिर मिठास

4 जनवरी को आए बिग बॉस के शो में नितिभा और मनवीर अपने बीच में आई दूरियों को मिटाने की कोशिश करते हैं। जेल से रिहा हुए मनवीर अपनी दोस्त से मिलने जेल के बाहर खड़े-खड़े उससे गुफ्तुगू करते नजर आते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से खुजमिजाज होकर बात भी करते हैं। नीतिभा, मनवीर से कहती है कि वे उनमें अगर पॉजीटीव नहीं देखते हैं तो फिर उनसे दोस्ती क्यों करते हैं। नितिभा मनवीर से ये भी पूछती है कि आखिर उन्हें उसके अंदर कौन सी खूबी है जो दोस्ती करने को लेकर मजबूर करती है। इसके जबाव में मनवीर कहते हैं कि वे उन्हें सुंदर लगती हैं। साथ ही वे कहते हैं कि उनके हाथ का बना शक्कर का पराठा उन्हें अच्छा लगता है। मनवीर नितिभा से ये भी कहते हैं कि उन्हें उसका सच बोलना भी काफी पसंद हैं। नितिभा मनवीर से बोलती है कि क्या वे जिंदगी भर दोस्त रहेंगे। तो मनवीर कहते हैं कि उसकी तरफ से उसे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो उनसे फिर से पहले जैसे बात करेगी तो वो भी करेंगे। मनवीर नितिभा से भी कहते हैं कि वो बीबी रेल टास्क में सबसे आखिर तक रही थी वो अच्छा था। मोना और रोहन जब नितिभा को अंत में जेल से रिहा करते हैं तब मनवीर बड़े ही खुशमिजाज होकर मनु के साथ उसे कंधे पर बिठालते हैं। सबसे लंबे समय तक जेल में रहने के बाद जब रिहाई होती है तो उनका मनु और मनवीर काफी से स्वागत करते हैं। वे उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर घर के अंदर एंट्री कराते हैं।

First Published on January 5, 2017 6:16 am