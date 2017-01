बिग बॉस के पूर्व प्रतिभागियों ने बिग बॉस सीजन 10 को बताया सबसे खराब, आम आदमी को लाना गलती

बिग बॉस के लिए विवाद कोई नई चीज नहीं है। लेकिन इसे मिल रही प्रतिक्रिया जरूर नई हैं। इस बार शो को रेटिंग की बजाए विरोध ज्यादा मिल रहा है। आम आदमी से लेकर सेलेब्स तक बिग बॉस ने कई ईमानदार दर्शक बनाए थे। वो स्क्रिन पर अलग-अलग तरह की पर्सनैलिटी को सामने लेकर आता था। इस समय शो का दसवां सीजन चल रहा है और इसकी टीआरपी काफी हाई है। लेकिन इसके दर्शक लगातार इस सीजन को लेकर शिकायतें कर रहे हैं या फिर दूसरे चैनल देख रहे हैं। शो को दिलचस्प बनाने के लिए इस बार सेलिब्रिटी सहित आम आदमी को शामिल किया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि इससे शो के फॉलोवर्स हट रहे हैं। बहुत से एक्स बिग बॉस प्रतिभागियों ने कंटेस्टेंट को चुनने पर सवाल खड़े किए हैं।

इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम से बात करते हुए बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट्स ने बताया कि इस बार क्या गलत हुआ। बिग बॉस सीजन 6 की विजेता रहीं उर्वशी ढोलकिया ने कहा- मैं इस सीजन को बहुत ही बेकार कहूंगी और इसकी वजह आम आदमी हैं जिन्हें हमारा प्रतिनिधित्व बताकर प्रस्तुत किया जा रहा है जो वो नहीं हैं। हम वहां से नहीं आते जहां से वो हैं और ना ही वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। बिग बॉस का मानक नीचे गिर गया है।

सीजन 3 के विजेता विंदू दारा सिंह ने कहा- निर्माताओं ने आम आदमी को बिग बॉस में लाकर बहुत बड़ी गलती की है। अगले सीजन में आम आदमी को लेने से पहले वो दो बार जरूर सोचेंगे। ओम स्वामी और प्रियंका जग्गा किसी दूसरे प्लैनेट से आए हैं। आम आदमियों से ज्यादा इस बार सेलिब्रिटी को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है।

सीजन 9 के कंटेस्टेंट सुयश राय ने कहा कि उन्होंने इस सीजन को पूरा फॉलो नहीं किया है। लेकिन जितना देखा है उसमें प्रियंका जग्गा को सलमान भाई से बहुत बुरे तरीके से बात करते हुए देखकर काफी चौंक गया। आम आदमियों के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है इसलिए वो सारी मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किस आधार पर उन्हें चुना गया लेकिन मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि निर्माता ऐसा दोबारा नहीं करेंगे।

काम्या पंजाबी बिग बॉस के सीजन 7 का हिस्सा रही थीं। उन्होंने कहा- यह सीजन बहुत बेकार रहा। लेकिन दूसरों कि तरह मैं केवल आम आदमी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानती। मुझे लगता है कि इस सीजन सेलिब्रिटी भी कुछ खास नहीं हैं। जब आप शो में आते हैं तो आपको पता होता है कि आप घर के बाहर किसी से बात नहीं कर सकते और आपको घर के नियम मानने पड़ते हैं लेकिन इस बार सबकुछ उल्टा है।

First Published on January 9, 2017 8:10 am