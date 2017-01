बिग बॉस-10 के फिनाले में घर के सदस्यों संग डांस करेंगे काबिल स्टार ऋतिक रोशन

बॉलीवुड स्टार सलमान खान होस्टेड टीवी रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन-10 में काबिल स्टार ऋतिक रोशन चार चांद लगाने पहुंचेंगे। ऋतिक शो के फिनाले एपिसोड में नजर आएंगे। ऋतिक काबिल की अपनी को-स्टार यामी गौतम संग शो के सेट पर नजर आएंगे। सूत्रों की मानें तो ऋतिक शो के कंटेस्टेंट्स के साथ डांस भी करेंगे। हाल ही में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी फिल्म रईस का प्रमोशन करने बिग बॉस के सेट पर पहुंचे थे। मालूम हो कि ऋतिक की फिल्म काबिल और शाहरुख की फिल्म रईस बॉक्स ऑफिस पर एक साथ रिलीज हुई हैं। हालांकि बिजनेस के लिहाज से देखें तो रईस बॉक्स ऑफिस पर काबिल की तुलना में काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। रईस का 4 दिन का कुल कलेक्शन 75.44 करोड़ रुपए रहा है। काबिल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक डबस्मैश वीडियो भी ट्वीट किया गया है जिसमें काबिल के टाइटल ट्रैक पर ऋतिक, सलमान और यामी झूमते नजर आ रहे हैं।

काबिल का ‘धंधा’ अभी थोड़ा मंदा है लेकिन शनिवार और रविवार को बिजनेस में उछाल आने की संभावनाएं हैं। रविवार को बिग बॉस 10 का फिनाले होने वाला है। इस मौके पर सलमान खान के साथ नजर आंएगे काबिल स्टार ऋतिक रोशन और यामी गौतम। दोनों यहां अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए पहुंचेंगे। दोनों ने बिग बॉस के एपिसोड के लिए शूटिंग की और वहां से अपनी एक फोटो शेयर की है। 43 साल के एक्टर ने इंस्टाग्राम पर बजरंगी भाईजान और यामी के साथ अपनी फोटो शेयर की। जिसे कैप्शन दिया- कौन शहंशाह, कौन सुल्तान। आखिर में हम सभी भाई हैं। मैंने और यामी ने सेट्स पर सलमान खान के साथ काफी मस्ती की। #BiggBoss #dontjudgetheselfiestick फोटो में ऋतिक और सलमान खान के साथ मुस्कुराती हुई यामी नजर आ रही हैं।

Kaabil gets a thumbs up from the lovely @BeingSalmanKhan.

First Published on January 29, 2017 12:26 pm