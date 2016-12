बिग बॉस 10: प्रियंका जग्गा ने मनवीर गुर्जर के पापा के साथ किया था बुरा बर्ताव, मनु पंजाबी की मां को कहे अपशब्द

अभी तक बिग बॉस के इतिहास में इतनी गुस्सैल और गंदे शब्द बोलने वाला कंटेस्टेंट नहीं आया है। इसी वजह से शो के होस्ट सलमान खान ने प्रियंका जग्गा म्यूज को खुद घर से बाहर निकाल दिया। यह बात सभी को पता है कि दो बच्चों की मां ने कंटेस्टेंट्स के परिवार के साथ पिछले हफ्ते कितनी बुरी तरह से बात की है। प्रियंका ने मनु की स्वर्गीय मां तक को नहीं छोड़ा। सलमान खान ने एक वीडियो क्लिप दिखाई जिसे बिग बॉस के निर्माताओं ने टीवी पर दिखाया। जिसमें साफ दिख रहा है कि प्रियंका किस तरह से असंवेदनशील और घृणास्पद टिप्पणी कर रही हैं। वो कहती हैं- अपनी मरी मां को छोड़कर यहां पे आया है। देखो कैसे शोक सभा चल रही है सबकी। थैंक गॉड मेरे घर में अभी सब जिंदा हैं।

प्रियंका ने मनु पंजाबी की मंगेतर प्रिया सैनी उर्फ पीकू के रिश्ते पर भी निजी टिप्पणी की और मोनालीसा को दुखी किया। जग्गा ने अंतरा से कहा कि उसे उसके घर में उसका खुद का परिवार एंट्री नहीं देगा। लोपामुद्रा राउत को स्लट कहा और हर किसी पर गंदी टिप्पणी की। वीकेंड के वार में यह सभी कंटेस्टेंट्स के सामने आया। यह सभी तो आप देख चुके हैं। लेकिन अब हम जो आपको बताने वाले हों उसे आपने नहीं देखा होगा। इसे ऑन एयर दिखाया भी नहीं गया था। इस बात का खुलासा मनवीर गुर्जर ने किया।

यह घटना तब हुई जब मनवीर के पिता घर में आए। फैमिली एप्प टास्क के दौरान मनवीर और उनके पिता की फोटोज सोशल मीडिया पर छा गईं। इसकी वजह पिछले आठ सालों से दोनों बाप-बेटे एक दूसरे से नाराज थे और बिग बॉस के घर में अपने मतभेद भुलाकर मिले। मनवीर ने अपने पिता के पैर छुए, उन्हें कसकर गले लगाया और खूब रोए। जिससे उनका दिल पिघल गया।

दर्शक और घरवाले इस पल को काफी खुशी से देख रहे थे। इस घटना से जो अछूती रही वो थी प्रियंका जग्गा। 2 दिन पहले मनवीर और बानी जे किचन में बात करते हुए नजर आए। जिसमें मनवीर ने बताया कि किस तरह प्रियंका ने उनके पिता के साथ बुरा बर्ताव किया। उन्होंने बताया कि जब पापा ने बोला प्रियंका जग्गा आओ बैठो… तबियत खराब है? वो बोली.. हां थारे छोरे ने कर दी… तो पापा बोले ये तो ऐसा नहीं है… ये तबियत खराब करने वाला नहीं है। चौंककर बानी ने पूछा क्या उसने सच में ऐसा कहा? हे भगवान। लीविंग एरिया में बैठे मनु पंजाबी, गौरव चोपड़ा और स्वामी ओम इसे चुनकर चौंक गए। बेशक ये बात प्रियंका ने मजाक में कही लेकिन इतने सालों बाद अपने बेटे से मिलने वाले पिता के लिए यह सही नहीं था।

First Published on December 29, 2016 8:09 am