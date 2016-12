बिग बॉस 25 दिसंबर फुल एपिसोड: सोनाक्षी और मनीष पॉल ने घरवालो के साथ सेलिब्रेट किया क्रिसमस, गिफ्ट किये बीईंग ह्युमन की ब्रेसलेट

कलर्स’ पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ में आपने देखा कि क्रिसमस के मौके पर घर पर सोनाक्षी सिन्हा आती है। घरवालों को बिग बॉस की तरफ से क्रिसमस सेलिब्रेशन का मौका मिलता हैं। सभी यहां नए गेटअप में तैयार होकर डांस करते हैं। घर पर सोनाक्षी सिन्हा सरप्राईज एंट्री लेती हैं। वे उनके साथ एक गेम खेलती हैं जिसमें कंटेस्टेंट्स को एक बॉटल स्पिन करना है औऱ ये बॉटल जिस की तरफ भी प्वाईंट होगा उन्हें सोनाक्षी के किसी एक सवाल का जवाब देना है। सोनाक्षी, बानी से एक लाईन बोल कर पूछती है कि ये उनके बारे में किस सदस्य ने कहा था, बानी, लोपा का नाम लेती हैं जबकि इसका सही आंसर नीतिभा होता है। सोनाक्षी टास्क के बाद सभी से कहती हैं कि सलमान उनसे काफी खुश हैं औऱ उनकी तारीफ करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि सलमान ने उनके लिए एक क्रिसमस गिफ्ट भी भेजा हुआ है। सारे कंटेस्टेंट लिविंग एरिया में जाते हैं। वहां उन्हें मनीष पॉल मिलते हैं जो बेड पर ब्लैंकेट के पीछे छुपे होते हैं। सभी उन्हें देखकर काफी एक्टसाईड होते हैं और उनके साथ डांस औऱ मस्ती करते हैं। मनीष और सोनाक्षी घरवालों के साथ एक और गेम खेलते हैं।

वे बानी से पूछते है कि अगर वे और लोपा एक आईलैंड पर रहें और उनमें से किसी एक को ही खाना खाना है तो वे क्या करेंगी। बानी कहती हैं कि वे पहले लोपा को खाना खिलायेंगी औऱ फिर उन्हें खा जायेंगी। वे स्वामी ओम से घर के हीरो, हीरोईन और विलेन का नाम बताने को कहते हैं। ओमजी खुद को घर का सुपरहीरो और सुपर विलेन कहते हैं जबकि मनु को हीरो कहते हैं। वे घर की हीरोईन मोना को कहते हैं। लोपा, मोना, नीतिभा, बानी में से मनवीर को उनकी सुंदरता पर रेटिंग करनी होती है। मनवीर, लोपा को सबसे सुंदर बताते हैं। सोनाक्षी, सभी सदस्यों को उनके एटीट्युड के अनुसार बीईंग ह्युमन का ब्रेसलेट देती हैं। स्वामी ओम का बर्थडे भी मनाया जाता है। बाद में बिग बॉस की तरफ से घर पर केक भी मंगवाया जाता है। जिसे काटने बाद सभी खूब मस्ती करते हैं।

सेट पर आकर मनीष पॉल कहते है कि वो इस शो के अगले नए होस्ट हैं क्योंकि सलमान काफी व्यस्त चल रहे हैं। वे शो पर मौजूद दर्शकों को एक मौका देते हैं कि वे बिग बॉस की आवाज बनना चाहते हैं तो उन्हें बिग बॉस के आवाज की एक्टिंग करनी पड़ेगी। तभी वहां सलमान खान आते हैं। वे मनीष से कहते है कि वे उन्हें ही पीछे करके उनका शो टेकओवर करना चाहते हैं। वे दोनों हल्की फुल्की मस्ती कर दर्शकों का मनोरंजन करते हैं।

