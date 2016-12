बिग बॉस 22 दिसंबर फुल एपिसोड: बिग बॉस कंटेस्टेंट्स मिले अपनी घरवालों से, आपसी झगड़े भूल भावनाओं में बहे सभी

‘कलर्स’ पर प्रसारित होने वाले शो ‘बिग बॉस’ के इस एपिसोड की शुरुआत मनु और मनवीर के बातचीत से होती है। ये बातें करते हैं कि घर पर झगड़े सिर्फ कॉमनर के बीच हो रहे हैं जबकि सेलिब्रिटी के बीच ये कभी नहीं होता। बाद में प्रियंका बिग बॉस द्वारा भिजवाए कपड़ों को बाहर फेंक देती है। कैप्टन लोपा उन्हें स्टोर रुम में रखने का आदेश देती हैं इस पर प्रियंका उनसे गालियां देकर बात करती है। हालांकि लोपा भी बाद में उन्हें गाली देती है। लोपा उनके बिहेवियर से अग्रेसिव होकर बिग बॉस से कहती है कि वे उन्हें कंफेशन रुम में बुलाकर समझायें वरना वो यहां नहीं रहेगी, इस दौरान वो गुस्से में खुद को हर्ट कर लेती हैं। बिग बॉस घरवालों को कपड़े भिजवाते हैं। प्रियंका सामान को घर के बाहर गार्डन में फेंक देती। बानी और गौरव एक दूसरे से बातें करते हैं कि लोपा को उन्हें छेड़ना ही नहीं था क्योंकि रात से ही प्रियंका तबीयत खराब थी। बिग बॉस, प्रियंका को अंतिम बार अपनी भाषा का सही इस्तेमाल करने की चेतावनी देती है। लोपा, कंफेशन रुम में जाकर कहती है कि वो दुनिया के सामने भारत को रिप्रेजेंट किया है और अब प्रियंका उन्हें ऐसी गंदी बातें सुना रही हैं। बिग बॉस उन्हें कहते है कि उनके गाली देने से उनकी इमेज खराब हो रही है लेकिन उन्हें भी उन्हें पलट कर जवाब नहीं देना था। लोपा यहां अपनी गलती स्वीकार करती है। बानी, प्रियंका को कहती है कि उसने सही में रात से ही लोपा को काफी गंदा बोला है। बाद में वे गौरव से कहती हैं कि लोपा को भी दो बच्चों की मां प्रियंका को ऐसे गलत नहीं बोलना था। बिग बॉस घरवालों को एक टास्क देते हैं जिसमें एक बैट्री के हिसाब से उन्हें अपने लिए कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। प्रियंका को टास्क में दस मिनट के लिए अपने बच्चों से मिलने का विकल्प मिलता है। वे उनसे मिलकर भावुक हो जाती हैं।

लोपा सहित सभी घरवाले भी आपसी मनमुटाव भुलाकर उनकी खुशियों में शामिल होते हैं। वो दृश्य काफी इमोशनल हो जाता है जब उनके बच्चे लोपा से पूछते हैं कि वो उनकी मां से लड़ाई क्यों करती हैं। लोपा उन्हें गले लगाकर उनसे खूब प्यार जताती हैं। सभी प्रियंका को कहते है कि उनके बच्चे और उनकी फैमिली इतनी अच्छी है तो वो ऐसे क्यों करती हैं। मनु, अपनी मां को याद करके रोते हैं ऐसे में मनवीर उन्हें सम्हालते हैं। बाद में बानी, प्रियंका से कहती हैं कि लोपा से लड़ाई होने के बाद भी वो अपने बच्चों को उनसे कैसे मिलवा सकती हैं। ये किस तरह का गेम है। प्रियंका कहती है कि अगर वो ऐसा करती तो बच्चों के सामने उनकी तरफ से गलत संदेश जाता। गौरव, अपने भाई से मिलते हैं। मोना अपने बॉयफ्रेंड से दस मिनट मिलने का ऑप्शन चुनती हैं लेकिन तभी उनकी बैट्री खत्म हो जाती है। बिग बॉस कहते हैं कि अगर वो मनु और ओमजी से लग्जरी बजट कार्य का सामान इस्तेमाल नहीं करने के लिए मना सकती हैं तो उनकी बैट्री 99 पर्सेंट तक चार्ज हो सकती है। मनु और स्वामी ओम उनकी बात मान जाते हैं। विक्रांत के घर के अंदर आने पर ओमजी कहते हैं कि वे उनके दामाद हैं और उनकी शादी में जरुर आयेंगे। विक्रांत, मोना से साईड में बताते हैं कि मनु ने घर के बाहर कहा है कि मोना की इमेज सनी से भी खराब है। वे कहते हैं कि उनके आठ साल की रिलेशनशिप की साठ दिन की रिश्ते ने वॉट लगा दी। वो मोना से कहते हैं कि उनकी इस हरकत की वजह से उन्हें कभी अच्छा दोस्त नहीं मिल सकता। विक्रांत और मनु में यहां बहस हो जाती है। लोपा उन्हें समझाती हैं कि मोना उनसे काफी प्यार करती है और वो उनके प्रति काफी लॉयल है। मोना, जाते हुए उनसे कहती है कि वो उस पर शक ना करे क्योंकि घरवालों की सपोर्ट की वजह से यहां अब तक हैं।

बाद में मनु, मोना से कहते हैं कि उस कुत्ते ने दो मिनट भी उससे प्यार से बातें नहीं की। यहां मोना उन्हें कहती हैं कि वो फिर से उसके बारे में गाली देकर बात कर रहे हैं। रोहन, अपने भाई सिद्धार्थ से मिलना पसंद करते हैं। उनके भाई उनकी तारीफ करते हैं और उन्हें हमेशा की तरह डिसेंट रहने की सलाह देते हैं।

First Published on December 23, 2016 1:23 am