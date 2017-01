रोडीज से बिग बॉस तक के सफर में कोई रिएलिटी शो नहीं जीतीं बानी, लेकिन दर्शकों के दिल हमेशा जीते

कलर्स टीवी के चर्चित रिएलिटी शो बिग बॉस का दसवां सीजन कल रात (30 जनवरी) को खत्म हो गया। मनवीर को शो का विनर घोषित किया गया और बानी शो की फर्स्ट रनर अप रहीं। बानी के फैन्स इससे थोड़ा निराश जरूर रहे होंगे। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। एक फैन ने लिखा कि शो भले ही मनवीर जीत गया हो लेकिन उनके लिए विनर बानी ही रहेंगी। हालांकि यह पहला रिएलिटी शो नहीं था जिसका बानी हिस्सा रहीं, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि बॉस बॉस सीजन 10 में अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर बानी ने अपनी फैन फॉलोइंग और बढ़ा ली है। बानी जिस भी रिएलिटी शो में अब तक गई हैं वहां वह हमेशा चर्चा का विषय बनी रही हैं। मालूम हो कि पिछले कई सीजन्स से मेकर्स बानी को शो में लाने की कोशिशें कर रहे थे। सूत्रों की मानें तो बानी इस बार भी शो में आने की मूड में नहीं थीं, जब उनकी दोस्त गौहर ने उन्हें इसके लिए मनाया तो बानी ने शो पर आने के लिए हां कर दी।

गौर करने की बात यह भी है कि बानी अब तक जिस भी रिएलिटी शो का हिस्सा रही हैं उन्होंने वह शो कभी नहीं जीता है। हां, यह जरूर कहा जा सकता है कि बानी हमेशा लाइमलाइट में रहीं और फैन्स का प्यार जरूर जीता। आइए बताते हैं आपको ऐसे ही कुछ रिएलिटी शोज के बारे में जिनमें बानी शो तो नहीं जीत सकीं, लेकिन उनके शो हार जाने के बाद भी दर्शक और शो के मेकर्स बानी जे को भुला नहीं सके।

Roadies 4

एमटीवी का सबसे पॉपुलर टीवी रिएलिटी शो रोडीज अब तक अपने 12 से भी ज्यादा सीजन्स पूरे कर चुका है। हालांकि शो को इस बुलंदी तक लाने वाने शो के मेकर्स रघु राम और राजीव लक्ष्मण अब इसका हिस्सा नहीं हैं। बानी रोडीज के चौथे सीजन में कंटेस्टेंट के तौर पर आई थीं। उस सीजन में बानी अपने को-कंटेस्टेंट्स द्वारा सबसे ज्यादा नापसंद की जाने वाली कंटेस्टेंट थीं। उन्होंने शो पर सिर्फ एक दोस्त बनाया- एंथनी। बानी अपने इसी दोस्त के साथ शो के फिनाले तक पहुंचीं। लेकिन फिनाले में मेकर्स ने वोटिंग के आधार पर एंथनी को विनर चुना और बानी शो से बाहर हो गई। हालांकि बानी का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। यहां तक आते-आते बानी शो के मेकर्स और दर्शकों की फेवरेट हो चुकी थीं। उन्हें एमटीवी ने अपने वीजे और होस्ट के तौर पर चुना और बानी के अगले कई सीजन्स तक रोडीज के लिए होस्ट किया।

Khatron Ke Khiladi 4

कलर्स टीवी पर आने वाले अंग्रेजी शो फियर फैक्टर के हिंदी वर्जन खतरों के खिलाड़ी में भी बानी ने जलवा दिखाया। आपको यह लग सकता है कि फिटनेस फैन और एक्टिव रहने वाली बानी इस शो में काफी आगे तक गई होंगी लेकिन हकीकत यह है कि इस शो में बानी बहुत ही शुरुआत में बाहर हो गई थीं।

I Can Do That

बानी इस शो को भी जीत नहीं सकी थीं। हालांकि इस शो से उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसके लिए वह इस शो को कभी भी भूल नहीं पाएंगी। जी हां, बानी और गौहर की दोस्ती इसी शो पर हुई थी। उनकी बॉन्डिंग तब से लेकर आज तक जिंदा है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 30, 2017 1:17 pm