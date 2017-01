बिग बॉस के घर से बाहर हुईं नीतिभा कौल ने कहा- मोनालीसा कमजोर कंटेस्टेंट, नहीं जीतना चाहती शो

नीतिभा कौल को बिग बॉस 10 के कमजोर कंटेस्टेंट में से एक माना गया। लेकिन इंडियावलों ने 13 हफ्तों तक घर में अपनी जगह बनाए रखी। घर में रहने के दौरान नीतिभा का नाम कभी किसी विवाद में नहीं आया। आखिरी हफ्तों में उनका मनवीर गुर्जर के साथ रिश्ता बात करने का विषय जरूर बना। हालांकि यह भी हमेशा छाया रहा हो ऐसा नहीं था। बिग बॉस के घर से बाहर आ चुकी गूगल गर्ल को अब इस बात की खुशी है कि वो आम आदमी नहीं रहीं। बल्कि अब वो एक जाना-पहचाना चेहरा बन चुकी हैं। इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम से बात करते हुए दिल्ली की लड़की ने बताया कि अब उन्हें मशहूर होने का अहसास हो रहा है। उनकी दुआ है कि सलमान खान द्वारा होस्ट किए जा रहे शो को मनवीर गुर्जर जीतें। वो अब कॉर्पोरेट दुनिया में वापिस ना जाकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती हैं। नीतिभा ने किसी दूसरे का नाम विजेता के तौर पर नहीं लिया। उन्हें लगता है कि इंडियावाले को मनवीर बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।

नीतिभा ने कहा- मैं उसे जीतते हुए देखना चाहती हूं क्योंकि वो आम आदमी का बहुत अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करता है। वो शो में और टास्क में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। उसका दर्शकों से गहरा जुड़ाव है जोकि शो के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही उसका समर्थन करने में उसकी जाति काफी मजबूती से खड़ी रहती है। ऐसे में मुझे लगता है कि उसे जीतना चाहिए। मनवीर के साथ नीतिभा का रिश्ता कई बार सुर्खियों में आया है। लेकिन साथी कंटेस्टेंट ने भी इसे फर्जी करार दिया है। कुछ को लगता है कि उनकी अचानक हुई दोस्ती गेम के लिए थी। लेकिन कौल के लिए उनकी मनवीर से दोस्ती खेल की कोई रणनीति नहीं थी बल्कि एक ओरिजनल प्रक्रिया थी।

नीतिभा ने कहा यह बहुत सामान्य सी बात है कि लोगों का दोस्ती को लेकर अलग नजरिया होता है। लेकिन सभी तरह की अफवाहों को साफ करते हुए मैं बताना चाहूंगी कि वो असली थी। अगर मुझे केवल गेम के लिए दोस्ती करनी होती तो बहुत पहले कर लेती। लेकिन सातवें-आठवें हफ्ते में जाकर मेरी मनवीर से दोस्ती हुई। मैं सभी के साथ ठीक से बात करती थी लेकिन किसी के साथ दोस्ती नहीं हुई। केवल मनवीर से हुई क्योंकि यह प्राकृतिक थी।

मोनलीसा के बारे में बात करते हुए नीतिभा ने कहा- मोनालीसा पहले ही अपनी यात्रा पूरी कर चुकी है और शो जीतने की उसे कोई अभिलाषा नहीं है। मेरे हिसाब से भोजपुरी एक्ट्रेस को अब गेम से बाहर हो जाना चाहिए। अगर उनके परफॉर्मेंस पर बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो कमजोर कंटेस्टेंट हैं। वो अपनी यात्रा से संतुष्ट हैं। उन्हें खेल में यहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। वो टास्क में भी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करती हैं जिससे यह बात साफ हा कि वो अनुभव के लिए घर में आई थीं ना कि जीतने के लिए।

First Published on January 16, 2017 9:06 am