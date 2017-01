बिग बॉस में वापस नहीं लेने पर ओम स्वामी ने दी फिनाले रोक देने की धमकी

कलर्स टीवी के चर्चित रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन 10 से अपने बर्ताव के चलते इस शुक्रवार बाहर निकाले गए बाबा स्वामी ओम अब शो के मेकर्स को धमकी देने पर उतारू हो गए हैं। याद हो कि स्वामी ओम ने हाल ही में सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि सलमान आईएसआई एजेंट हैं और बिग बॉस हाउस के अंदर ड्रग की सप्लाई की जाती है। अब उन्होंने शो के मेकर्स को धमकी देते हुए कहा है कि यदि उन्हें शो में वापस नहीं लिया गया तो वह शो का फिनाले होने ही नहीं देंगे। शनिवार को सलमान ने वीकेंड का वार में सीनियर जर्नलिस्ट दिबांग के स्वामी ओम संग इंटर्व्यू की वह फुटेज दिखाई जिसमें स्वामी ओम कह रहे हैं, “मैं सिर्फ 2 हफ्ते तक इंतिजार करूंगा, अगर उन्होंने मुझे कॉल बैक नहीं करेंगे तो मैं फिनाले होने ही नहीं दूंगा।”

मालूम हो कि दिबांग कलर्स और बिग बॉस 10 के मीडिया पैनल के साथ असोसिएटेड हैं। स्वामी ओम हर बार की तरह इस बार भी वीकेंड के वार में सलमान खान के निशाने पर आ गए। कैप्टन बनने को उतावले दिखे स्वामी हमेशा ही एक कदम आगे चलते हैं। जैसे ही वो जीतने के करीब होते हैं वो सभी सीमाओं को तोड़ देते हैं। इसकी झलक एक बार फिर तब देखने को मिली जब बिग बॉस ने कैप्टंसी टास्क की घोषणा की। जिसमें बानी जे और स्वामी ओम को दिए गए ब्लॉक से अपना पिरामिड बनाना था। पूरा घर कैप्टंसी के लिए बानी का समर्थन करता है और स्वामी के ब्लॉक पर बॉल फेंकते हैं।

घर के सभी सदस्यों को अपने खिलाफ देखकर स्वामी खुद को जिताने के लिए बानी और रोहन पर पेशाब फेंक देते हैं। दोनों ही कंटेस्टेंट स्वामी की इस हरकत से चौंक जाते हैं और बानी उन्हें लात मारती है। रोहन भी अपना गुस्सा नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और स्वामी को जेल में डाल देते हैं। घर के सभी सदस्य रोहन और बानी का समर्थन करते हुए स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। इसके बाद बड़ा फैसला लेते हुए बिग बॉस स्वामी को घर से बाहर कर देते हैं। इस हरकत से पहले कई बार स्वामी ओम को उनकी हरकत की वजह से बिग बॉस की तरफ से चेतावनियां मिल चुकी थीं।

First Published on January 8, 2017 11:36 am