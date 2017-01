पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट सोफिया हयात ने सलमान खान को बताया पक्षपाती

पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट सोफिया हयात जोकि कुछ दिनों पिछले मां साफिया बनने की वजह से चर्चा में रही थीं। उन्होंने एक एंटरटेनमेंट पोर्टल को दिए इंटरव्यू में रिएलिटी शो के होस्ट सलमान खान और उनके महिलाओं के प्रति व्यवहार को लेकर काफी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सोफिया की घर में एंट्री एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के जरिए बिग बॉस 7 में हुई थी। हालांकि कुछ हफ्तों तक अंदर रहने के बाद वो घर से एलिमिनेट हो गई थीं। घर के सदस्य अरमान कोहली के साथ उनकी काफी भयंकर लड़ाई हुई थी। बाहर आने के बाद उन्होंने कोहली के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया था। अरमान पर आरोप था कि उन्होंने घर के अंदर सोफिया को एसॉल्ट किया है।

इंटरव्यू में सोफिया ने अब्यूज और घर के अंदर अरमान का उनके प्रति असहनीय बर्ताव को लेकर खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा- बिग बॉस हमेशा से हमें एक चरण तक दिखाता है जोकि समाज के लिए गलत है। उदाहरण के तौर पर मेरी कहानी को पुरुष के महिला के प्रति अब्यूज के तौर पर दिखाया गया। जिसपर कभी कुछ नहीं हुआ। इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि महिलाएं अपने अधिकार के लिए कितना लड़ती है।

सलमान खान ने खुद आखिर में इस आइडिया को थोपने की कोशिश की कि महिलाएं और एब्यूज साथ रहते हैं। सलमान खान के पास मौका था कि वो समाज को बताते महिलाओं के प्रति अब्यूज करना गलत है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि सुल्तान ने खुद अब्यूज नहीं किया था। तो इस समय बिग बॉस स्वामी जी के द्वारा क्या दिखा रहा है। ये सच है या फिर इसे मनोरंजन करने के लिए एडिट किया गया है।

घर से बाहर आने के बाद सुपरस्टार के रेफरेंस की वजह से अरमान कोहली को प्रेम रतन धन पायो में एक रोल मिला था। बॉलीवुड लाइफ को दिए इंटरव्यू में सोफिया ने होस्ट सलमान खान को पक्षपाती होस्ट बताया। हां सलमान ने मेरा समर्थन नहीं किया जो कि जाहिर था। उन्होंने बाद में अरमान को एक फिल्म भी दी। सलमान विवादों से खेलना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो महिलाओं को पसंद करते हैं जब तक कि वो उनके काम ना आएं।

First Published on January 5, 2017 8:49 am