स्वामी ओम ने कहा- सलमान खान मेरे पैरों में गिरकर नाक रगड़ेंगे तभी बिग बॉस में जाउंगा वापिस

ऐसा लगता है कि दर्शकों को स्वामी ओम की हरकतों से निजात नहीं मिलने वाली है। शो से बाहर आने के बावजूद वो लाइमलाइट में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ बयान लगातार दे रहे हैं। बिग बॉस से बाहर करने के बाद समाचार एजेंसी एएनआई को दिए अपने चौंकाने वाले बयान में खुद को भगवान कहने वाले स्वामी ने दावा किया कि शो के होस्ट और बॉलीवुड के दबंग सलमान खान उन्हें वापिस बुलाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। उन्होंने कहा- बिग बॉस के पिछले 9 सीजन की टीआरपी इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी की जब तक मैं था तब थी। इस समय शो की टीआरपी जीरो हो चुकी है। इसी वजह से सलमान खान और निर्माता मुझे वापिस वाइल्ड कार्ड के जरिए बुला रहे हैं।

अपनी शर्त बताते हुए स्वामी ने कहा- मैंने उन्हें बोल दिया है कि मैं केवल एक ही शर्त पर वापिस जाउंगा। 10 जनवरी को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा हूं उसमें सलमान खान को मेरे पैरों में गिरकर अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी और मुझसे माफी मांगनी होगी। अपने इस बयान के अगले ही पल स्वामी ने कहा कि अगर मुझे वापिस नहीं बुलाया जाएगा तो मैं शो का फिनाले नहीं होने दूंगा। फिनाले के दिन स्टेज पर जाकर मैं सुल्तान को मारुंगा।

सलमान देशद्रोही है इसीलिए मैं 28 जनवरी को एक लाख लोगों को अपने साथ लेकर जाउंगा और उसे स्टेज पर मारकर काला और नीला कर दूंगा। मैं उसे जान से नहीं मारुंगा क्योंकि मैं उसे टॉर्चर करना चाहता हूं। आपको बता दें कि कैप्टंसी टास्क के दौरान स्वामी ओम ने अपने साथी कंटेस्टेंट बानी जे और रोहन मेहरा पर पेशाब फेंक दी थी। दरअसल, घर के सभी सदस्यों को अपने खिलाफ देखकर स्वामी खुद को जिताने के लिए बानी और रोहन पर पेशाब फेंक देते हैं।

दोनों ही कंटेस्टेंट स्वामी की इस हरकत से चौंक जाते हैं और बानी उन्हें लात मारती है। रोहन भी अपना गुस्सा नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और स्वामी को जेल में डाल देते हैं। घर के सभी सदस्य रोहन और बानी का समर्थन करते हुए स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। इसके बाद बड़ा फैसला लेते हुए बिग बॉस स्वामी को घर से बाहर कर देते हैं। इस हरकत से पहले कई बार स्वामी ओम को उनकी हरकत की वजह से बिग बॉस की तरफ से चेतावनियां मिल चुकी थीं।

First Published on January 9, 2017 9:37 am