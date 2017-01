बिग बॉस 10 के फिनाले में शामिल नहीं होंगे स्वामी ओम, नहीं भेजा गया आमंत्रण

बिग बॉस में सबसे विवादित कंटेस्टेंट रहे स्वामी ओम। रिएलिटी शो के सभी सीजन में उनसे ज्यादा बदतर और बेकार हरकते करने वाला कोई प्रतिभागी नहीं रहा। खुद को भगवान कहने वाले बाबा को साथी कंटेस्टेंट बानी जे और रोहन मेहरा पर यूरिन फेंकने के बाद घर से बाहर कर दिया गया था। खुद की तरफ दर्शकों का ध्यान बटोरने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते थे और यहां तक कि शो के होस्ट सलमान खान से भी उनकी कहा-सुनी हुई थी। घर से बाहर आने के बाद बाबा ने शो के निर्माताओं पर घर के अंदर ड्रग सप्लाई करने, सलमान खान को आईएसआई का एजेंट होने सहित कई आरोप लगाए। पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार स्वामी ने कहा था कि अगर उन्हें बिग बॉस के फिनाले में नहीं बुलाया जाएगा तो वो घर में आग लगा देंगे और सलमान की हड्डियां तोड़ देंगे।

बाबा के फिनाले का हिस्सा बनने के दावे की जब जांच की गई तो पता चला कि सच एकदम उल्टा है। बिग बॉस की टीम से एक सूत्र ने इस बात को कंफर्म किया है कि बाबा को शो के ग्रैंड फिनाले में नहीं बुलाया गया है। यह सुनिश्चित है कि वो 28 जनवरी को नहीं आ रहे हैं। केवल इतना ही नहीं ऐसी भी संभावना है कि बिग बॉस 10 के निर्माता स्वामी ओम के खिलाफ केस दर्ज करने के बारे में सोच रहे हैं। यह भी कंफर्म हो गया है कि सलमान खान शो के फिनाले पर मौजूद रहेंगे।

बता दें कि बिग बॉस का दसवां सीजन शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी में रहा है। अब खबर है कि इस शो के होस्ट सलमान खान, कलर्स चैनल के सीईओ और एक्स कंटेस्टेंट के खिलाफ उत्तर प्रदेश कोर्ट में एक केस दर्ज हुआ है। इन पर अश्लीलता को बढ़ावा देने और हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामले में मामला दर्ज कराया गया है।

यह मामला उत्तर प्रदेश के बरेली में बुधवार को अनिल द्विवेदी नाम के एक वकील दर्ज कराया गया है। अपनी शिकायत में द्विवेदी का कहना है, मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है। इस शो के दौरान जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वह गलत है। इसके साथ ही इसमें कई बार हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को भी आहत किया है। द्विवेदी ने इस मामले में कलर्स के सीईओ और सलमान खान को पार्टी बनाया है।

बिग बॉस 10, 18 जनवरी 2016: पूरे रीति-रिवाज़ों के साथ हुई मोनालिसा की हुई शादी, बानी और रोहन में हुआ झगड़ा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 20, 2017 10:07 am