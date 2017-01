बिग बॉस 10: स्वामी ओम ने घर से निकाले जाने को बताया ‘साजिश’, कहा- दुनिया का सबसे बड़ा विलेन एक्टर बनूंगा

हाल ही में बिग बॉस 10 के घर से बेघर हुए स्वामी ओम ने अपने और अन्य सदस्यों के बारे में न्यूज़ एंकर दिबांग से बात की। उन्होंने खुद के घर से बाहर निकाले जाने के लिए बिग बॉस और घर के अन्य सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, मुझे साज़िश के तहत घर से बाहर निकाला गया है और अगर मुझे 2 सप्ताह के अंदर बिग बॉस के घर में वापस नहीं बुलाया गया तो मैं फिनाले नहीं दूंगा।’

स्वामी ओम ने कहा कि वे बिग बॉस के घर में जो कुछ भी कर रहे थे वो सब एक्टिंग थी। बिग बॉस से बाहर किए जाने के लिए उन्होंने बिग बॉस और सलमान को ही दोषी ठहराया। दिबांग के एक सवाल के जवाब में स्वामी ओम ने कहा कि वे बिग बॉस को अपना प्राण, जान समझते थे। उन्होंने अपना सब कुछ इस बिग बॉस के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन इससे (बिग बॉस से) मुझे सिर्फ बेइज्जती मिली। इस कर्याक्रम ने मेरी इमेज को दागदार बना दिया। ओमजी ने कहा, ‘मुझे बिग बॉस के घर से बेइज्ज़त करके निकाला गया।’

दिबांग ने जब ओमजी से पूछा कि आप तो यहां प्यार, राम राज्य के लिए आए थे रावण कैसे बन गए। इस पर स्वामी ओम ने कहा कि मुझे बिग बॉस की परिस्थितियों ने रावण बनने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने तो यहां तक कहा कि जितने भी एक्टर्स हैं उनमें सबसे बड़ा मैं हूं। हालांकि यह ओमजी यह बोल रहे थे तो स्टेज पर ही वो रोने भी लगे। इस दौरान दिबांग ने चुप रहने को भी कहा। दिबांग ने ओम के आंसुओं को घड़ियाली बताया तो उन्होंने कहा कि घड़ियाली आंसू ग्लीसरिन से आते हैं। कार्यक्रम में रावण बनने के एक सवाल पर ओम ने कहा, ‘जब मैं आ रहा था तो लोगों ने कहा था कि संत का इस घर में कोई काम नहीं है और इसीलिए मैं रावण बना।’

स्वामी ओम ने फिल्मों में जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें दक्षिण भारत की फिल्मों से कुछ ऑफर आए हैं और अगर उन्हें स्क्रीप्ट पसंद आती है तो जरूर जाएंगे। उन्होंने तो हॉलीवुड तक को नहीं छोड़ा। स्वामी ओम बोले कि वे सबसे बड़े विलेन एक्टर हैं। बिग बॉस ने उन्हें हमेशा अपने घर में विलेन बनाया और यही वजह है कि वे अब दुनिया के सबसे बड़े विलेन एक्टर बनेंगे। उन्होंने तो यह भी कहा कि वे दूसरी ‘गॉडफादर’ फिल्म बनाएंगे और खुद को सबसे बड़े विलेन साबित करेंगे।

बिग बॉस के सदस्यों पर पेशाब फेंके जाने के सवाल पर स्वामी ओम ने कहा कि वो दरअसल पानी था। उन्होंने घर के अन्य सदस्यों पर पेशाब फेंके जाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि यह सब बिग बॉस की साजिश है। उन्होंने कहा, ‘मुझे पहले ही पता चल गया था कि बिग बॉस मुझे अपने घर से निकालना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ एक बहाना चाहिए था और उन्हें वो बहाना मिल गया।’ सबसे आखिर में उन्होंने कहा, ‘अगर मुझे बिग बॉस के घर में 14 दिन के अंदर नहीं बुलाया जाता है तो मैं फिनाले नहीं होने दूंगा।’

First Published on January 8, 2017 5:06 am