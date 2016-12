बिग बॉस 10: रोहन ने स्वामी ओम को मारा चांटा, पूरे हफ्ते के लिए नॉ़मिनेशन की मिली सजा

बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट्स को अगला कैप्टन बनने के लिए तूफान टास्क दिया था। जिसमें शुरुआत से ही स्वामी ओम सभी को उकसाना शुरू कर देते हैं। घर के सदस्य मनु पंजाबी, मनवीर गुर्जर, गौरव चोपड़ा, लापोमुद्रा राउत और रोहन मेहरा की अलग-अलग बाबाजी के साथ लड़ाई होती है। जिसकी वजह से टास्क के दौरान थोड़ी लड़ाई हो जाती है। टास्क के दौरान स्वामी ओम इग्लू के एंट्रेस पर बैठ जाते हैं और कंटेस्टेंट्स को शारीरिक और सभी तरीकों से अंदर जाने से रोक रहे थे। रोहन मेहरा को इग्लू के अंदर जाने से रोकने के लिए उन्होंने हर तरीके से कोशिश की। इसके बावजूद रोहन किसी तरह ऊपर पहुंचने में कामयाब रहा और मनवीर गुर्जर को कैप्टंसी टास्क के दौरान कड़ी टक्कर देने पहुंच गया। यह टास्क बाद में होना था।

थोड़ी देर बाद सभी घरवाले बेडरुम में पहुंचे और स्वामी पर चिल्लाने लगे जोकि बेड पर लेटे हुए थे। रोहन बाबा को एक कपड़े से मारती हैं जबकि लोपामुद्रा राउत उनका कंबल खींच लेती हैं। दूसरे गुस्से में उनपर चिल्लाते हैं। लेकिन बाबाजी तो बाबाजी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कुछ करे नहीं। अगले दिन वो फिर से घर में और परेशानियां खड़ी करने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन टास्क में मनवीर और रोहन को गार्डन एरिया की मिट्टी में फूलों के पौधे लगाने थे। उन्हें टास्क जीतने के लिए ज्यादा फूल लगाने थे। जिससे कि वो आने वाले एक हफ्ते के लिए घर का कैप्टन बन सकें। जैसे ही टास्क शुरू हुआ दोनों ही प्रतिद्वंदी फूल लगाने लगे लेकिन तभी स्वामी ओम आ गए।

हर घरवाले की तरह उन्हें टास्क में कुछ नहीं करना था। लेकिन वो आगे बढ़ते हुए रोहन के लगाए हुए फूलों के पौधों को उखाड़कर फेंकने लगे। गौरव चोपड़ा और बानी जे उन्हें रोकने के लिए दौड़े। इसके बाद गुस्साए रोहन आगे आकर स्वामी के चेहरे पर हाथ मार देते हैं और उन्हें धक्का देते हैं। कुछ लोगों ने इसे चांटा बताया। हालांकि स्वामी ओम ने दावा किया कि उन्हें धक्के की वजह से काफी हर्ट हुआ।

दिन में स्वामी ओम में बिग बॉस से शिकायत करते हुए बताया कि उन्हें कान से सुनने में तकलीफ हो रही है और उन्हें घर से बाहर चेकअप के लिए भेजा जाए। वहीं मनवीर गुर्जर टास्क जीतकर नए कैप्टन बन गए। बिग बॉस 10 ने अपने चौंकाने वाला फैसला करते हुए रोहन को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया। बिग बॉस ने उन्हें बुलाकर कहा- आप दंड के हकदार हैं। बिग बॉस के इस फैसले से नाराज रोहन ने खुद को वाशरूम में बंद कर लिया। इसके बाद उनकी दोस्त लोपामुद्रा उन्हें बाहर आने के लिए कहती रहीं। जबकि रोहन ने कहा बिग बॉस या तो उन्हें घर भेज दें या फिर न्याय करें।

First Published on December 29, 2016 9:40 am