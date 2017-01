बिग बॉस 10: घर से कोई नहीं हुआ बाहर, रोहण से भिड़े मनवीर ने कहा- तुझ जैसे हमारे यहां कंचे खेलते हैं

कलर्स पर प्रसारित रिएलिटी शो बिग बॉस 10 में शनिवार को कोई भी प्रतिभागी बाहर नहीं हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में सलमान अपने अंदाज में आए फिर सभी घरवालों के साथ एविक्शन पर बातें होने लगीं। पिछले सप्ताह मोनालिसा, नितिभा, वाणी, लोपा, रोहन, घर से बाहर होने के लिए नॉमीनेट हुए थे। लेकिन शनिवार को जब एविक्शन का वक्त आया तो सलमान ने सबसे पहले लोपा और फिर उसके बाद वाणी और नितिभा को सेफ कहकर उन्हें राहत की सांस दी। उसके बाद सिर्फ लोपा और रोहण बचे थे। फिर आखिर में सलमान ने यह कहकर कि इस बार कोई नॉमिनेट नहीं होगा सभी घरवालों तो खुशी दे दी।

वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम की शुरुआत में सलमान ने सभी घरवालों से मनवीर की कप्तानी के बारे में राय जाननी चाही। सभी ने बारी-बारी से अपनी राय रखी, जब रोहण की बारी आई और उसने मनवीर के बारे में बोलना शुरू किया तो वहां तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों (मनवीर और रोहण) में तू तू मैं मैं की नौबत आ गई। रोहण जहां मनवीर को उसकी कप्तानी के दौरान हुई गलतियां बता रहा था वहीं दूसरी ओर मनवीर उसे (रोहण को) यह याद दिला रहे थे कि उसकी (रोहण की) कप्तानी के दौरान भी कुछ सही नहीं हुआ था। मनवीर ने रोहण को बच्चा बताते हुए कहा कि तुम्हारे जितने हमारे यहां कंचे खेलते हैं। सुबह खेलने निकलते हैं और फिर रात को ही घर वापस लौटते हैं। मनवीर ने रोहण को निप्पल से दूध पीता बच्चा बताया जिसके बाद रोहण भी भड़क गए और लड़ाई के मूड में दिखे। दोनों लगातार एक-दूसरे को धमका रहे थे। इस बीच मन्नु भी बीच में आए और उन्होंने भी रोहण को ही उसकी कप्तानी के दौरान हुई गलतियां बताईं।

First Published on January 8, 2017 4:25 am