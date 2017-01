मनवीर गुर्जर से रिश्ते पर नितिभा कौल ने सलमान खान के सामने कही दिल की बात

बेहद ही चौंकाने वाले एपिसोड में आम आदमी कंटेस्टेंट नीतिभा कौल बिग बॉस के घर से बाहर हो गई हैं। उन्हें इस हफ्ते के वीकेंड का वार एपिसोड में एविक्ट किया गया। वैसे कई रिपोर्ट्स में यह बात कही जी रही थी कि नीतिभा इस हफ्ते घर से बाहर हो सकती है। कौल के साथ मोना भी इस हफ्ते नॉमिनेट हुई थीं। लेकिन घर में उनकी जगह सेफ हैं। बिग बॉस में जाने से पहले नीतिभा गूगल में नौकरी करती थीं। घर से बाहर आने के बाद उन्होंने टेली मसाला को इंटरव्यू दिया। जिसमें कि घर में बिताए अपने अच्छे बुरे दिनों के ऊपर बात की। खुद में आए बदलावों के बारे में भी खुलकर बात की। वहीं जो सवाल सभी उनसे पूछ रहे हैं उसके ऊपर भी खुलकर अपनी बात रखी।

दरअसल हर कोई नीतिभा और मनवीर के रिश्ते को लेकर जानना चाहता है। कई लोगों को यह दोस्ती से बढ़कर रिश्ता लग रहा है। इसी वजह से जब टेलीमसाला ने नीतिभा से पूछा कि मनवीर के साथ आपकी केवल दोस्ती थी या इसके आगे भी कुछ था? इसपर नातिभा कहती हैं कि अरे मुझसे सब यही पूछ रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों है। मैं देखूंगी जाकर सारा फुटेज कि क्या दिखाया गया है। लेकिन बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी दोस्ती है।

कौल कहती हैं- हमने बहुत अच्छे स्वीट मूमेट बिताए तो हो सकता है कुछ ऐसे मूमेंट रहे हों जब वो मुझसे कुछ स्वीट बोल रहा है, कभी मैं उससे कुछ स्वीट बोल रही हूं। उन मूमेंट्स को थोड़ा म्यूजिक डालकर थोड़ा मिर्च मसाला डालकर दिखाया गया होगा तो लगा होगा कुछ है। लेकिन असलियत में दोस्ती है, बहुत अच्छी दोस्ती है। कभी-कभार फ्लर्ट भी करता था लेकिन सिर्फ हंसी-मजाक वाला। घर में अगर 24 घंटे बिताने हैं तो कुछ हंसी मजाक तो चलता है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी था। मेरी तरफ से तो केवल अच्छी दोस्ती थी।

बता दें कि सलमान शो पर बानी और लोपा को गले मिलवाते हैं। इसी के साथ ही सलमान उन दोनों के घर पर सेफ होने की खुशखबरी देते हैं। सलमान उन्हें कहते हैं कि हो सकता है कि वे दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते होंगे लेकिन दोनों यहां पर नाटक कर रहे हैं। बचे कंटेस्टेंट मोना और नीतिभा के लिए सभी नीतिभा को डिजर्विंग कंटेस्टेंट कहते हैं। लेकिन ट्विस्ट के तहत नीतिभा घर से इविक्ट होती हैं और मोना सेफ हो जाती हैं।

