बिग बॉस में देखने को मिलेगा ये एविक्शन ट्विस्ट, क्या मनु पंजाबी छोड़ेंगे घर

पहले ऐसी रिपोर्ट आईं थी कि लोपामुद्रा राउत घर से बाहर होंगी लेकिन अब हालिया खबरों की मानें तो शो में जो ट्विस्ट आने वाला है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। दरअसल, लोपामुद्रा राउत को छोड़कर मनु पंजाबी, बानी जे और मनवीर गुर्जर मनी टास्क के दौरान ऑफर किए गए पैसे को लेकर शो छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ट्विट्स और वोटिंग ट्रेंड की जानकारी है तो पता होगा कि मनवीर और बानी टॉप 2 पोजिशन पर कायम हैं। आप जो सोच रहे हैं वो सही है। लोपा नहीं बल्कि मनु पंजाबी 10 लाख रुपए की रकम लेकर घर से बाहर हो जाएंगे। जोकि शो में चौथे नंबर पर बने हुए हैं। अब घर में तीन फाइनलिस्ट मनवीर लोपा और बानी बचे हैं। अब देखना खास होगा कि इनमें से कौन शो का विनर कहलाया जाएगा। अपकमिंग रविवार को सलमान खान सीजन 10 के विनर की घोषणा करेंगे।

बता दें कि बिग बॉस’ के फिनाले से एक दिन दूर अब कंटेस्टेंट को एक और मुश्किल कदम का सामना करना पड़ा। यहां उन्हें फराह खान के कुछ तीखे सवालों के जवाब देने पड़े। शो पर पैनल डिस्कशन का आयोजन हुआ जिसमें आरजे मलिश्का, एक्टर और डायरेक्टर पुनीत इस्सर, टीवी एक्टर रवि दूबे और एंकर श्वेता सिंह पैनल डिस्कशन हल्ला बोल की सदस्य थीं जिसकी कमान खुद फराह खान ने सम्भाला।

मलिश्का और पुनीत ने सेलिब्रिटी टीम को सपोर्ट किया वहीं रवि दूबे और श्वेता ने इंडिया वालों का साथ दिया। मलिश्का पहला इल्जाम इंडिया वालों पर लगाती हैं सेलिब्रिटी ने घर पर अपने गरिमा को शो के शुरुआत से कायम रखा लेकिन इंडिया वालों ने हर टास्क में गलत रास्ता अपनाया और गंदगी फैलाई जिसका सबूत भी फुटेज में दिखाया जाता है। यहां इनके सवालों का जवाब मनु और मनवीर बड़ी ही सफाई से देते हैं। फराह खान, मनु और मनवीर से कहते हैं कि वे भले ही फिल्मों में ना आए लेकिन वे राजनीति में जरुर जायेंगे क्योंकि वे काफी अच्छा बोलने लगे हैं। वे इंडिया वालों के अग्रेशन की तारीफ करती हैं जो उन्होंने टास्क के दौरान दिखाया।

पैनल डिस्कशन में एक –एक टास्क को लेकर उनसे काउंटर क्वेश्चन करके उन्हें फंसाने की कोशिश की जाती है लेकिन मनु और मनवीर दोनों ने बड़ी ही सफाई से सारे सवालों के जवाब देकर सभी को इम्प्रेस करते दिखे। बानी यहां बीच में कहती है कि वे डे वन से घर पर टॉयलेट साफ करती आ रही हैं लेकिन इंडिया वालों में से किसी ने कभी टॉयलेट साफ नहीं किया।

बिग बॉस 10 में अब चार कंटेस्टेंट के बीच है जीत की जंग, सितारें बता रहे हैं कौन होंगे 3 फाइनलिस्ट

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 29, 2017 8:53 am