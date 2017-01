Bigg Boss10: बानी ने लोपा से कहा ATM से कर लो शादी, बदले में लोपा ने किया मां का जिक्र तो बानी ने किया फिजिकल अटैक

कंट्रोवर्सियल शो बिग बॉस के अब सिर्फ 2 वीक बाकी बचे हैं। ऐसे में जहां कुछ घर वाले एक दूसरे के बीच सिंपेथी गेन करने में लगे हुए हैं तो वहीं कुछ के बीच लड़ाई और बढ़ती जा रही है। लोपा मुद्रा राउत और बानी के बीच पहले भी कई बार बहस हुई है। लेकिन बीते दिन के एपीसोड में तो बानी ने लोपा पर कई तरह के पर्सनल कमेंट किए। बानी के लिए लोपा पर ऐसे कमेंट करने के लिए मौका था। बीबी कॉल सेंटर की कस्टमर बनकर उनसे अपने सेंसलेस सवाल पूछने का। इस दौरान बानी ने लोपा पर शो के दौरान हुई बहस की पूरी भड़ास निकाली। बानी ने लोपा से उनकी शादी, शॉपिंग, मेकअप, प्यार और पर्सनल खर्चों के बारे में पर्सनल सवालों के जरिए अटैक किए। बानी ने लोपा से कहा कि उन्हें शॉपिंग का काफी शौक है कि जिसके लिए पैसों का इस्तेमाल वे अपने पिता के एटीएम से करती हैं। लोपा ने रिप्लाई में कहा ऐसा नहीं वे खुद कमाती हैं और खुद के पैसों से शॉपिंग करती हैं। तब बानी ने कहा कि अगर उन्हें कोई गुड लुकिंग मिल जाए तो क्या वे उससे शादी कर लेंगी। हालांकि लोपा ने उनके हर सवाल का जवाब काफी हंसकर दिया। बानी ने सवालों की हद पार कर दी।

उन्होंने लोपा से यह तक कह दिया वे एटीएम से शादी कर लें। बता दें कि इस तरह के सवाल बानी ने लोपा से पूछे हैं तो लोपा भी बानी से पर्सनल सवाल करती हैं। क्योंकि अब लोपा कस्टमर बनती हैं। जैसे ही लोपा की बारी आती है तो वे बानी से कहती हैं कि वे बार-बार मां का नाम लेकर लोगों से सिंपेथी लेना चाहती हैं। इसके बाद बानी कॉल सेंटर से बाहर आकर लोपा पर अटैक करती हैं। वे उन पर वार करती हैं। सभी घर वाले बानी को कंट्रोल करते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 13, 2017 6:05 am