बिग बॉस 10 ग्रैंड फिनाले 29 जनवरी फुल एपिसोड जर्नलिस्ट दिबांग ने फाईनलिस्ट्स को तीन महीने की इम्पॉर्टेंट न्युज बताई

शो पर जर्नलिस्ट दिबांग आकर घर के कंटेस्टेंट को पिछले तीन महीनों की न्युज बताते हैं जिससे वे अब तक अनजान थे। जैसे कि उन्हें नोटबंदी और अमेरिका प्रेशिडेंशियल इलेक्शन, महेंद्र सिंह धोनी का रिटायरमेंट और जयललिता की मौत और बाकी न्युज की झलकियां बताते हैं। ये सुन कर वे सारे काफी शॉक्ड हो जाते हैं। स्वमी ओम के बारे में सुन कर वे काफी खुश हो जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि उन्हें एक टीवी चैनल पर पिटाई हुई। सलमान ने कहा पहली बार इस सीजन के विनर को दस लाख का नुक्सान होगा मतलब उन्हें सिर्फ चालीस लाख ही मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यहां एक बार और उन्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। सलमान उन सबको घर के अंदर बने एक कमरे में भेजते हैं जहां उन्हें कुछ फैसले लेने हैं सभी कंटेस्टेंट ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं कि आज भी उन्हें एक टास्क से गुजरना पड़ेगा। सलमान के अनुसार इस टास्क के बाद फिर से एक सदस्य शो से बाहर जाएगा।

उन्हें बजर बजाकर अपने फैसले के बारे में बताना होता है। जो पहले बजर दबाएगा वो फिनाले रेस से बाहर हो जाएगा। लेकिन इंट्रेस्टिंग ये है कि वो दस लाख रुपए लेकर बाहर होगा। जबकि सीजन का विनर कोई एक ही होगा। बजर बजे या ना बजे इनमें से सिर्फ तीन ही शो पर वापस जायेंगे और एक को बाहर आना होगा। सलमान के अनुसार अगर उनमें से किसी को लगता है कि वे विनर के लिए डिजर्व नहीं करते है तो वे दस लाख लेकर यहां से कट सकते हैं। उन्हें दस मिनट में इस पर फैसला लेना होता है। मनु आश्चर्यजनक रुप से बजर बजाकर शो को अपनी मर्जी से छोड़ने का फैसला लेते हैं। मनवीर उन्हें ऐसे देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। सलमान कहते हैं कि वे दस मिनट के अंदर लखपति बन गए हैं। मनु की गर्लफ्रेंड पीकू कहती हैं कि उनके अनुसार मनु ने 60 पर्सेंट गलत किया जबकि 40 पर्सेंट सही किया। वजह पूछने पर इसका जवाब मनु ने काफी शायराना अंदाज में दिया। उनकी नजर में मनवीर इस विनर के ताज को डिजर्व करते हैं।

Read Also: बिग बॉस के घर में सुनाई गई टीवी स्टूडियो में स्वामी ओम की पिटाई की खबर, सलमान खान बोले- ऐसी हरकत करेगा तो पिटेगा ही

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 30, 2017 12:33 am