बिग बॉस 10: गौरव चोपड़ा ने घर के अंदर स्वामी ओम के व्यवहार को लेकर किए चौंकाने वाला खुलासा

इस हफ्ते बिग बॉस 10 से बाहर होने वाले टीवी एक्टर गौरव चोपड़ा ने स्वामी ओम के बारे में कई राज खोले हैं। ये शॉकिंग बातें कई लोगों को चौंका सकती हैं। गौरव चोपड़ा को लगता है कि स्वामी ओम ना केवल चालाक हैं बल्कि आपराधिक रुचि के भी हैं जो दूसरों के लिए काफी खतरनाक साबित होता है। गौरव ने एक एंटरटेनमेंट पोर्टल को दिए इंटरव्यू में बताया- मुझे नहीं पता कि वो घर में क्यों हैं, वो काफी खतरनाक हैं। वो अपने साथ चाकू, नुकीली लकड़ी और चम्मच जैसे हथियार लेकर आते हैं। कई बार रात को जब मेरी नींद खुलती थी तो उन्हें खुद को घूरते हुए देखता था।

जब डीएनए ने उनसे पूछा कि उन्होंने स्वामी ओम के खिलाफ कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया। इसपर एक्टर ने कहा- यह सच नहीं है। पहले दिन से ही स्वामी ओम ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर मैं अपना आपा खोता था। वो घर की महिलाओं के खिलाफ हमेशा कुछ गलत बोलते थे जिसकी वजह से मुझे उनसे बहुत परेशानी थी। लेकिन हां पिछले कुछ हफ्तों से चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई थीं और मैं लगातार अपना पक्ष रख रहा था।

बता दें कि रविवार को गौरव शो से बाहर हो गए थे। घर से बाहर जाने के बाद वो सोशल मीडिया पर वापिस आ गए। उन्होंने अपने फैंस को अपना समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा- इतना सारा प्यार… धन्यवाद। इतने सौहार्द के लिए धन्यवाद। एक्टर ने बानी की एक फोटो शेयर करते हुए उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने लिखा- अभी इसे देखा… हां ये मेरी हैं… मैं वहां उनके उत्साह के रूप में मौजूद हूं। बानी अपने दोस्त को काफी मिस कर रही हैं। इसका सबूत है कि घर में वो गौरव की पिंक कलर की शर्ट प्यार के साथ पहनी हुई दिखाई दे रही हैं।

गौरव ने दूसरे सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट राहुल देव के प्रति अपना प्यार जाहिर किया। जिन्होंने गौरव के घर से बाहर जाने को लेकर अपनी निराशा व्यक्त की थी। राहुल ने ट्वीट करके कहा था- गौरव चोपड़ा के बाहर होने से काफी निराश हूं। पता नहीं दर्शक यह चाहते थे या नहीं… उम्मीद करता हूं यह एक्ट रहा हो।

अर्जुन कपूर के घर की छत पर बने जिम को बीएमसी ने किया ध्वस्त

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 4, 2017 8:33 am