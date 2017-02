बिग बॉस फेम मनु और मनवीर को मिला टीवी पर काम, कलर्स चैनल के इस शो में नजर आएंगे दोनों

Manveer n Manu judge show with #sohilkhan n #nehadhupia on #colorsTv. @manveergurjjar #manveergurjar #manveergujjar #manveergurjjar #biggboss #biggboss10 #bb10 #chhotemiyan4

A photo posted by Manveer Gurjar (@manveergurjjar) on Feb 10, 2017 at 2:10am PST