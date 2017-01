बिग बॉस से बाहर हुए रोहन मेहरा ने बानी जे पर किया हमला, कहा- बानी बहुत ज्यादा स्वार्थी हैं

बिग बॉस 10 के फिनाले वीक से एक हफ्ते पहले रोहन मेहरा घर से बाहर हो गए हैं। वीजे बानी के साथ उन्हें भी इस हफ्ते नॉमिनेट किया गया था। मनु पंजाबी, लोपामुद्रा राउत और मनवीर गुर्जर के साथ बानी सीधे फिनाले में पहुंच गई हैं। घर से बाहर आने के बाद रोहन ने एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात की और बानी के शो में इतने लंबे समय से होने पर सवाल खड़े किए। रोहन का घर से बाहर होना एक सरप्राइज के तौर पर सामने आया है। युवा स्टार को घर का मजबूत सदस्य माना जाता था। वो बहुत ही मशहूर हैं और काफी मजबूत फैन बेस वाले सेलिब्रिटी हैं। जब उनसे बानी के फैन बेस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- मुझे समझ नहीं आता लोग उसका समर्थन कैसे करते हैं। एक्टर अपने एविक्शन से काफी चौंके हुए हैं। अब शो की फाइनलिस्ट बन चुकी बानी के लिए उनके पास कहने को बहुत कुछ है।

अपने एविक्शन के बाद एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से बात करते हुए रोहन ने बानी पर अपना गुस्सा निकाला। शो पर इतने लंबे समय तक रहने की वजह से अपनी नाराजगी जाहिर की। एक्टर ने बानी के बारे में बात करते हुए कहा- बानी बहुत ज्यादा स्वार्थी हैं और शो में सबसे कम पसंद की जाने वाली कंटेस्टेंट होनी चाहिए थी। अगर आप उसके दोस्त भी हैं तो अपने खत्म ना होने वाले नखरों से वो आपके लिए परेशानी खड़ी कर देगी। घर में उसके साथ रहना काफी मुश्किल है।

जब बानी के फैन बेस के बारे में पूछा गया तो रोहन मेहरा ने कहा- मुझे समझ नहीं आता लोग उसे पसंद कैसे करते हैं। लोपामुद्रा राउत के साथ अपनी दोस्ती पर बात करते हुए एक्टर ने कहा यह पब्लिसिटी के लिए नहीं थी। शो खत्म होने के बाद भी हम एक-दूसरे से मिलेंगे।

25 जनवरी को आए एपीसोड में बानी शो के 4rth फिनाले कंटेस्टेंट बन चुकी हैं। क्योंकि सेलिब्रिटी रोहन बिग बॉस के घर से जा चुके हैं। देर रात बिग बॉस सभी घरवालों को गार्डन एरिया में बुलाते हैं और बानी और रोहन में से किसी एक के घर से जाने के बारे में बताते हैं।

बिग बॉस 10, 23 जनवरी 2010: लोपा और रोहन पर लगा प्राइज मनी कम होने का इल्जाम

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 26, 2017 11:32 am