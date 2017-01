क्या बिग बॉस ने मोनालीसा और विक्रांत की शादी के लिए दी भारी-भरकम रकम?

हर कपल का यह सपना होता है कि उसकी शादी बड़े ही धूम-धाम से हो। अगर आपकी शादी को टीवी पर दिखाई जाए जहां बहुत से दर्शक आपके साथ जुड़ सके तो उसका मजा ही कुछ और होता है। ऐसा ही कुछ हुआ बिग बॉस की कंटेस्टेंट मोनालीसा के साथ। भोजपुरी एक्ट्रेस को पता नहीं था कि शो पर उसके हां बोलने के बाद घर में ही उसकी शादी हो जाएगी। मोनालीसा के ब्वॉयफ्रेंड विक्रांत सिंह राजपूत ने उन्हें इसी हफ्ते प्रपोज किया था। जिसके बाद पूरा घर और कंटेस्टेंट मोना और विक्रांत की शादी की तैयारियों में जुट गए। यह कपल बेशक असल जिंदगी में एक-दूसरे को डेट कर रहे हों लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें शो पर शादी करने के लिए काफी अच्छी खासी रकम दी गई है ताकि शो को उसकी टीआरपी मिल सके।

डीएनए की रिपोर्ट के अनुसार बिग बॉ़स 10 के निर्माताओं ने मोना और विक्रांत को घर के अंदर शादी करने के लिए 50 लाख रुपए दिए हैं। आपको याद होगा सारा अली खान ने भी अपने ब्वॉयफ्रेंड अली मर्चेंट के साथ बिग बॉस के पांचवे सीजन में घर के अंदर शादी की थी। ऐसी रिपोर्ट थीं कि दोनों को शादी के लिए बराबर रकम दी गई थी। शो खत्म होने के बाद सारा और अली अलग हो गए थे। उन्होंने दावा किया था कि पैसों के लिए उन दोनों ने शादी की थी।

बता दें कि बिग बॉस के घर में मोनालिसी और विक्रांत ने साते फेरे लेकर पूरे हिंदु रीति-रिवाज से शादी कर ली है। इस शादी का पूरा खर्चा बिग बॉस की ओर से उठाया गया है बजाए विक्रांत और मोनालिसा के घर वालों। वहीं शादी में आने-वाले कपल्स के पेरेंट्स के ध्यान रखने की जिम्मेदारी बिग बॉस ने घर वालों को सौंपी। सभी ने बड़ी ही सहजता से मोनालिसा और विक्रांत के घर वालों का खास तौर से खयाल रखा।

इस शादी में भोजपुरी कलाकार अभिनेता रविकिशन ने भी शिरकत की। शुरु में लग रहा था मोना की शादी से मनु और विक्रांत के बीच कोई मनमुटाव न देखने को मिले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खुशी-खुशी ये शादी पूरे विधि-विधान के साथ संपन्न हुई। टीवी पर हुए शादी समारोह में मोनालिसा के पैरेंट्स और विक्रांत के पेरेंट्स ने शिरकत की। वहीं विक्रांत के कुछ करीबी दोस्त भी इस समारोह में नजर आए

बिग बॉस 10: शादी के घर में तबदील हुआ बिग बॉस का घर, मोनालिसा को ब्वॉयफ्रेंड विक्रांत ने किया प्रपोज़

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 19, 2017 9:04 am