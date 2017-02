दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भिखारी की कंडीशन में नजर आ रहे स्वामी ओम, वायरल हो रहा वीडियो

बिग बॉस सीजन खत्म हो गया है लेकिन स्वामी ओम अब भी सुर्खियों में छाए हुए हैं। शो में बिग बॉस हाउस के अंदर रहकर वे अजीबोगरीब शर्मनाक हरकतें करके और उल्टा बोलकर मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। लिहाजा शो से बाहर आने के बाद उन्होंने पब्लिक प्लेस पर कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब हरकतें करते नजर आते हैं। दरअसल, इन दिनों स्वामी ओम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्वामी ओम की तुलना एक भिखारी से की गई है। यह वीडियो दिल्ली रेलवे स्टेशन का है, जहां के प्लेटफॉर्म पर वे कपड़े बदलते नजर आ रहे है। यही वीडियो शो से निकाले जाने के बाद का है। स्टेशन पर उनकी ऐसी हरकत देखकर वहां मौजूद लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन वेशर्म ओम खुले में ही अपना कुर्ता उतारते हैं और दूसरा पहनते हैं। इतना ही नहीं इसके बाद वे अपने बालों में और दाड़ी में कंगी भी करते हैं। स्टेशन पर स्वामी ओम को देखकर लोग उन्हें कोई सेलिब्रिटी नहीं बल्कि भिखारी समझ रहे हैं। जो अपने बक्से से कपड़े बदल रहा है। उनकी इस हरकत को कुछ यंगस्टर्स अपने मोबाइल में कैद करके यूट्यूब पर अपलोड करने की बात करते हैं। अब तक इस वीडियो को 828,442 लोग देख चुके हैं। लोग वीडियो देखकर मजे तो ले ही रहे हैं लेकिन उन्हें गालियां भी दे रहे हैं।

गौरतलब है कि स्वामी ओम को अपनी ओछी हरकत की वजह से ही बिग बॉस ने बिना नोमिनेट किए हुए बेघर किया गया था। उन्होंने टास्क के दौरान बानी के ऊपर अपनी पेशाब फेकी थी। इससे पहले उन्होंने रोहन के खानदान पर सवालिया निशान खड़े किए थे। बानी का मां के लिए उल्टा बोला था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 3, 2017 5:49 am