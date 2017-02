बिग बॉस 10: मनवीर की शादी पर मां ने तोड़ी चुप्पी, कहा- मेरे बेटे की शादी…

एक दिन पहले ही कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया जा रहा था कि मनवीर गुर्जर की शादी हो चुकी है। उनकी शादी को लेकर वीडियो और फोटो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इतना ही नहीं कई खबरों में यह भी दावा किया जा रहा है कि वो पांच साल की बेटी के पिता हैं। अब इस पूरे मामले पर उनकी मां सामने आई हैं। मनवीर की मां ने बॉलीवुड लाइफ को बताया कि मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है। जो न्यूज में और मीडिया में आ रहा है वो गलत है। ऐसा कोई भी, कुछ भी बोलेगा आप भरोसा करोगे। उसकी शादी होगी बड़ी धूम धाम से।

वायरल वीडियो मैसेज में मनवीर को दूल्हे की ड्रेस पहने हुए घोड़े के ऊपर बैठते हुए दिख रहे हैं। उनकी अपनी कथित दुल्हन के साथ एक फोटो वायरल हो रही है। ऐसा लगता है कि जयमाला की रस्म के बाद दोनों की यह फोटो खींची गई है क्योंकि दोनों के गले में जयमाला दिख रही है। घर की सदस्य रही मोनालीसा का इस मामले पर बिल्कुल अलग नजरिया है। उन्होंने बॉलीवुड लाइफ से कहा- नहीं, उसने कभी भी शादी होने और एक पिता होने की बात नहीं बताई। यह खबर मेरे लिए चौंकाने वाली है क्योंकि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाता था। लेकिन उसने बताया था कि वो शादी से भाग गया था। यही उसने ऑडिशन के दौरान निर्माताओं को बताया था। उसने मंडप से भागने के वाजिब कारण तो नहीं बताए लेकिन वो भाग गया था। वो शादी नहीं करना चाहता था इसलिए भाग गया।

मनवीर की मां और उनकी अच्छी दोस्त मोनालीसा के इस घटना पर प्रतिक्रिया के बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि वीडियो में मंडप वाला हिस्सा नहीं है। वीडियो में मंडप से पहले की रस्मों का हिस्सा दिखाया गया है।

बिग बॉस की दूसरी को-कंटेस्टेंट ने जो बताया वो काफी चौंकाने वाला है। उसने कहा- जहां तक मुझे याद है उसने एक बार बानी जे को बताया था कि मैं पांच साल की बच्ची का बाप हूं। इसके बाद उसने कहा कि मैं मजाक कर रहा हूं। मुझे यह याद है। ऐसा हो सकता है कि वो शादीशुदा शख्स हो।

बिग बॉस जीतने पर मनवीर गुर्जर बोले- ''मैं ईमानदार था, इसलिए जीता''

First Published on February 1, 2017 8:43 am